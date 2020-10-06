Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün birçok Batı ülkesinde, ırkçılık ve İslam düşmanlığı bizzat devlet... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün birçok Batı ülkesinde, ırkçılık ve İslam düşmanlığı bizzat devlet tarafından himaye edilmektedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irkçılık ve İslam düşmanlığıyla yüzleşmek yerine hedef saptıranlar, en büyük kötülüğü kendi toplumlarına yapmaktadır." dedi.