Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün birçok Batı ülkesinde, ırkçılık ve İslam düşmanlığı bizzat devlet... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün birçok Batı ülkesinde, ırkçılık ve İslam düşmanlığı bizzat devlet...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün birçok Batı ülkesinde, ırkçılık ve İslam düşmanlığı bizzat devlet tarafından himaye edilmektedir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irkçılık ve İslam düşmanlığıyla yüzleşmek yerine hedef saptıranlar, en büyük kötülüğü kendi toplumlarına yapmaktadır." dedi.
Son Dakika Mali ve Orta Afrika'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere 1 yıl uzatıldı Meksika'da 2 kamyonun kasasında 12 kişinin cansız bedeni bulundu Ermenistan, Dağlık Karabağ konusunda geri adım attı: Karşılıklı tavizler vermeye hazırız Yangında 11 yaşındaki çocuk zincirlenmiş halde bulundu, babasının yaptığı ortaya çıktı Koronayla ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Virüs dokunduğumuz yüzeylerden bulaşmıyor Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal, cenazeye katılamadı sadece çelenk gönderdi Beyin ameliyatı olan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, son halini paylaştı Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi