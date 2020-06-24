Fenerbahçe'de Obradovic dönemi sona erdi - Son Dakika

Fenerbahçe'de Obradovic dönemi sona erdi

Fenerbahçe, erkek basketbol takımının başarılı koçu Zeljko Obradovic ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe, erkek basketbol takımının başarılı koçu Zeljko Obradovic ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

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Fenerbahçe, Zeljko Obradovic'in sözleşme uzatma teklifini kabul etmediğini açıkladı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada Sırp antrenörün isteği ile önümüzdeki sezon için yolların ayrıldığı belirtildi. Kararın tamamen Obradovic'in kendisi tarafından alındığı ifade edilirken, yaşattığı başarılar sebebiyle 60 yaşındaki antrenöre teşekkür dilekleri iletildi. Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:


"Bilindiği üzere değerli koçumuz Zeljko Obradovic geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelmiş ve yeni sezon planlaması için Başkanımız Ali Koç ve Başkan Vekilimiz Semih Özsoy ile bir araya gelmiştir. Yapılan görüşmelerin ardından koçumuz geçtiğimiz cuma günü ülkesine dönmüş ve son kararını ailesi ile görüştükten sonra vermek istemiştir.


Üzülerek belirtmek isteriz ki, koçumuz bugün itibarıyla yanıtını kulübümüze iletmiş ve bir yıl boyunca takım çalıştırmama kararı almıştır.


Fenerbahçe ailesine 2013-2014 sezonunda katılan ve görev yaptığı süre boyunca başta 2017 yılında kazanılan EuroLeague şampiyonluğu olmak üzere, sayısız birçok başarının mimarı olarak, kulübümüzün tarihine adını altın harflerle yazdıran değerli koçumuz Zeljko Obradovic'in bizi üzen bu kararını saygıyla karşılamak durumundayız.


Kazandığı başarılar ve bizlere yaşattığı tarifsiz mutluluklarla Fenerbahçemizin bir efsanesi olan Zeljko Obradovic, her daim ailemizin bir parçası olmaya devam edecektir." - İSTANBUL

Ivan Obradovic, Fenerbahçe, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 08:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Obradovic dönemi sona erdi - Son Dakika Spor
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