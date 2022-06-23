Gaziantep'te bir kişi meydanda üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi - Son Dakika
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Gaziantep'te bir kişi meydanda üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi

23.06.2022 19:59

Gaziantep'te ailevi sorunları olduğu öne sürülen bir kişi, meydanda üzerine benzin dökerek kendini yaktı. Ağır yaralanan adam, çevredeki vatandaşların ilk müdahalesi sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda meydana gelen olayda, ailevi sorunları bulunduğunu ifade eden Cafer K. isimli şahıs, meydana gelerek üzerine benzin döktü.

KENDİNİ ATEŞE VERDİ

Şahıs, daha sonra elindeki çakmakla kendisini ateşe verdi. Olay sonrası vücudu alevlere teslim alan şahsa, çevrede sessiz eylem yapan Gaziantepspor emekçileri su dökerek müdahale etti. Ağır yaralanan şahıs, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Ailevi sorunları olan şahıs, meydanın ortasında üzerine benzin döküp kendini yaktı

"DURUMU KÖTÜYDÜ"

Olay anını anlatan ve kendisini yakan şahsa ilk müdahaleyi yapan Osman Yıldırım isimli vatandaş, "Üzerine bir şeyler dökerek yakınımıza geldi ve çakmağı çaktıktan sonra bir anda alev aldı. Biz de o sırada hemen yanımızdaki suları üzerine dökerek müdahale ettik. Vücudunda baya bir yanık vardı. Kıyafetleri de üzerine yapışmıştı. Yüzünde de yanık vardı. Durumu kötüydü yani" dedi.

Ailevi sorunları olan şahıs, meydanın ortasında üzerine benzin döküp kendini yaktı

"ŞİŞEYLE ÜZERİNE BİR ŞEYLER DÖKÜYORDU"

Olaya müdahale eden Mustafa Öztürk isimli diğer vatandaş ise "Elindeki çakmakla yakınımıza doğru geliyordu. Gelirken de elindeki şişeyle üzerine bir şeyler döküyordu. Sonrasında da çakmakla kendisini yaktı. İlk müdahaleyi biz yaptık ama vücudunda baya bir yanık vardı. Bilinci açıktı, kendisindeydi ama durumu sıkıntılıydı" diye konuştu.

Vücudunda ciddi yanıklar oluşan şahsın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Şehitkamil, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te bir kişi meydanda üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Gaziantep'te bir kişi meydanda üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi - Son Dakika
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