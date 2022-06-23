Gaziantep'te bir kişi meydanda üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi

Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda meydana gelen olayda, ailevi sorunları bulunduğunu ifade eden Cafer K. isimli şahıs, meydana gelerek üzerine benzin döktü.

KENDİNİ ATEŞE VERDİ

Şahıs, daha sonra elindeki çakmakla kendisini ateşe verdi. Olay sonrası vücudu alevlere teslim alan şahsa, çevrede sessiz eylem yapan Gaziantepspor emekçileri su dökerek müdahale etti. Ağır yaralanan şahıs, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

"DURUMU KÖTÜYDÜ"

Olay anını anlatan ve kendisini yakan şahsa ilk müdahaleyi yapan Osman Yıldırım isimli vatandaş, "Üzerine bir şeyler dökerek yakınımıza geldi ve çakmağı çaktıktan sonra bir anda alev aldı. Biz de o sırada hemen yanımızdaki suları üzerine dökerek müdahale ettik. Vücudunda baya bir yanık vardı. Kıyafetleri de üzerine yapışmıştı. Yüzünde de yanık vardı. Durumu kötüydü yani" dedi.

"ŞİŞEYLE ÜZERİNE BİR ŞEYLER DÖKÜYORDU"

Olaya müdahale eden Mustafa Öztürk isimli diğer vatandaş ise "Elindeki çakmakla yakınımıza doğru geliyordu. Gelirken de elindeki şişeyle üzerine bir şeyler döküyordu. Sonrasında da çakmakla kendisini yaktı. İlk müdahaleyi biz yaptık ama vücudunda baya bir yanık vardı. Bilinci açıktı, kendisindeydi ama durumu sıkıntılıydı" diye konuştu.

Vücudunda ciddi yanıklar oluşan şahsın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.