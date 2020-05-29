Kuşadası'da kadınlar taciz edilip dövülen hemcinsleri için eylem yaptı - Son Dakika

Özel bir bankada müdürlük yapan 40 yaşındaki bir kadının sabah saatlerinde sokak ortasında taciz edilip saldırıya uğraması, Kuşadası'nda tepkilere neden oldu.



Kuşadası'nı ayağa kaldıran olay olay dün saat 09.00 sıralarında turistik işyerleriyle ünlü Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Otomobilini park edip, müdür olarak çalıştığı bankaya gitmek isteyen 40 yaşındaki Pelin Y., daha önce cinsel taciz suçundan sabıkası bulunan Serdar Günay'ı saldırısına uğrayıp, hem darp hem de taciz edildi. Kadının çığlıkları üzerine paniğe kapılan saldırgan olay yerinden kaçarken, taciz ve saldırı anları ise saniye saniye çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşananların ardından harekete geçen Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Kimliği tespit edilen sabıkalı Serdar Günay, aynı gece saklandığı evde yakalandı. Benzer suçlardan poliste 13 ayrı suç kaydı bulunan saldırgan polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak, Söke Cezaevi'ne gönderildi.



Birbirini ardına olayı kınayan açıklamalar yapan kadın dernekleri Kuşadası Kadın Platformu adı altında bir araya gelerek eylemde bulundu. İnönü Bulvarı ile Sağlık Caddesi'nin kesiştiği Kaya Şavkay Meydanı'nda buluşan Kuşadası Kadın Platformu üyeleri ellerinde taşıdıkları pankartlar ve attıkları sloganlarla kadına yönelik şiddeti kınadı. Kuşadası Kadın Platformu adına hazırlanan basın açıklamasını Orkide Erdem okudu. Kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin artarak devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "İlçemizde bir kadın banka müdürü işine giderken güpegündüz saldırıya uğradı. Saldırıyı yapan daha önce cinsel saldırı suçundan hüküm giymiş ve infaz yasasıyla toplum içine salıverilmiş bir kişi olması olayın vahametini daha da arttırmaktadır. Kadın banka müdürü saldırı karşısında direnebildiği kadar direnmiş, ancak yardım çığlıklarını duyan olmamıştır. Daha önce 13 ayrı benzer suçtan kaydı bulunan saldırgan yakalandı ama saldırıya uğrayan kadın banka müdürümüzün yaşadığı travmayı atlatması mümkün değildir. Kuşadası Kadın Platformu olarak saldırıya uğrayan Pelin Yarmacı'nın yanındayız, susmayıp cesaretle direndiği için kendisini kutluyoruz" denildi. - AYDIN