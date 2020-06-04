Pandemi sürecinden etkilenmemek için 6 tavsiye - Son Dakika

Dünyayı derinden sarsan koronavirüs pandemisinin geride kalan birinci fazında ruhsal hastalık oranlarında ciddi bir artış olduğuna dikkat çeken Psikoloji Uzmanı Doç. Dr. Neslim Güvendeğer Doksat, "Ruh sağlığı bozulan kişiler, gerek mesleki, gerek sosyal faaliyetlerinde işlev kaybı yaşar. Üretemez, tüketemez, çalışamaz hale gelir ve etrafına olumsuzluk aşılar." dedi. Doksat, olumsuzluktan kaçınan bireylere 6 özel tavsiyede bulundu.

Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neslim Güvendeğer Doksat, covid-19 (koronavirüs) pandemi sürecinde birinci fazın geride kaldığını hatırlatarak, "1 Haziran itibarıyla, hayatımıza her alanda 'yeni normal' standartlar girdi. Halkımız genel olarak memnun olmakla birlikte, her gün yeni vaka örneklerinin azalsa da devam ediyor olması sebebiyle, 'acaba hızlı bir normalleşme adımı mı atıldı?' şeklinde endişeye kapıldı." dedi.

2. DALGADAN ENDİŞE ETMEYENLER DE VAR

Endişeyle birlikte insanların bir kısmının zorunlu olmadıkça evden çıkmamaya yönelik tedbirlerini devam ettirme eğiliminde olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Doksat, "Bazıları hiç tatile gitmemeyi, bazıları ise memleketlerinde veya yazlık evlerinde yine güven altında temiz hava alıp dinlenmeyi düşünüyor. Ancak, hastalığın birinci dalgasının henüz yataya geçmediğini düşünenler veya ikinci dalganın çok kısa zamanda geleceğini düşünen insan sayısı oldukça fazla. Ek olarak, halkın çoğunluğun gereken tedbiri almama ihtimalini göz önünde bulundurarak ikinci dalganın hızla başlayacağından endişe eden kişi sayısı da oldukça fazla." tespitinde bulundu.

Doksat sözlerine şöyle devam etti;

"Bütün bunlara dayalı olarak "evde kal düzenini" değiştirmekten aşırı kaygı duyan bir grup insan da mevcut. Ruh sağlığı çalışanlarına yapılan online başvurudaki artış oranlarına dayalı olarak, Pandeminin geride bırakmış olduğumuz birinci fazı esnasında ruhsal hastalık oranlarında gerek çocuk ve ergenlerde gerekse de erişkinlerde belirgin bir artış olduğunu ifade edebilirim. Kaygı (anksiyete) bozuklukları, panik bozukluk, saplantı zorlantı bozukluğu (obsesif kompulsif bozukluk) bunların en önde gelenleri arasında sayılabilir."

OLUMSUZ HABER AKIŞINA DİKKAT

Tüm bu endişelerin devam etmesi durumunda, bireyin ve toplumun ruh sağlığının olumsuz etkileneceğinin altını çizen Doksat, "Bireylerin ruh sağlığı bozuk olduğu takdirde, kişiler arası etkileşimle olumsuz haber akışı hız kazanır. Böylece olumsuz düşünen ve ruh sağlığı bozuk olan birey sayısı artar. Ruh sağlığı bozulan kişiler, gerek mesleki, gerek sosyal, gerekse de akademik faaliyetlerde işlev kaybı yaşarlar. Çalışamazlar, üretemezler, tüketemezler ve etrafa olumsuzluk aşılarlar." ifadelerini kullandı.

6 ÖZEL TAVSİYE

Doksat, tüm bu tespitler ışığında, söz konusu olumsuzluk girdabından çıkmak için bireylere bazı tavsiyelerde bulundu. Doksat'ın tavsiyeleri ise şu şekilde: