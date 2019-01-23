Putin: "Abd (Suriye'den) Çekilme Planını Gerçekleştirirse Bu Olumlu Bir Adım Olacak"
11 dakika önce
Putin: "ABD (Suriye'den) çekilme planını gerçekleştirirse bu olumlu bir adım olacak"
Putin
: "ABD
( Suriye
'den) çekilme planını gerçekleştirirse bu olumlu bir adım olacak"
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:49 Kaynak: AA
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