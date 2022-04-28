Sevgilisini benzin ile yakarak öldüren şahsa üst hadden ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
Üye Girişi

Sevgilisini benzin ile yakarak öldüren şahsa üst hadden ağırlaştırılmış müebbet

28.04.2022 14:46

Sevgilisini benzin ile yakarak öldüren şahsa üst hadden ağırlaştırılmış müebbetORDU Ordu'nun Fatsa ilçesinde sevgilisini yakarak ölümüne neden olan cinayet zanlısının cezası onanarak kesinleşti.

Sevgilisini benzin ile yakarak öldüren şahsa üst hadden ağırlaştırılmış müebbet

ORDU Ordu'nun Fatsa ilçesinde sevgilisini yakarak ölümüne neden olan cinayet zanlısının cezası onanarak kesinleşti. Cinayet zanlısı, üst hadden ağırlaştırılmış müebbet cezası ile cezalandırıldı.

Olay, 10 Ağustos 2020 tarihinde ilçeye bağlı Şerefiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adreste yangın olayının bildirilmesi üzerine Soner D. ile sevgilisi Merve Yeşiltaş 112 acil servis ekiplerince, ikinci derecede yanık teşhisi ile Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sevgilisi hayatını kaybetti

Polis ekipleri tarafından hastanede Soner Durgun ile yapılan sorguda şahsın, Merve Yeşiltaş ile aralarında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu, ağaç kesme motorunun benzini ile hem Merve Yeşiltaş'ı hem de kendisini yaktığını beyan etti. Vücutlarının çeşitli yerlerinde ciddi yanıklar bulunan iki şahıs, Trabzon KTÜ Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Benzin dökülerek feci şekilde yanan Merve Yeşiltaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Soner Durgun ise taburcu olduktan sonra yargılanmaya başladı.

Kısa sürede cezası kesinleşti

Sevgilisini yakarak öldüren sanık Soner D. hakkında, 30 Nisan 2021 tarihinde Mahkeme Başkanı Erdem Oğuz Özer Başkanlığındaki Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Canavarca hisle kasten öldürme suçundan' hiçbir takdiri indirim uygulanmayarak üst hadden olmak üzere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile birlikte tutukluluğun devamına karar verilmişti. Karar, bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde hem istinaf mahkemesi hem de Yargıtay tarafından onanarak kesinleşti.

Cinayet zanlısı indirim olmadan üst hadden ağırlaştırılmış müebbet cezası ile cezalandırılacak.

Sevgilisini benzin ile yakarak öldüren şahsa üst hadden ağırlaştırılmış müebbet
Sevgilisini benzin ile yakarak öldüren şahsa üst hadden ağırlaştırılmış müebbet
Sevgilisini benzin ile yakarak öldüren şahsa üst hadden ağırlaştırılmış müebbet
Sevgilisini benzin ile yakarak öldüren şahsa üst hadden ağırlaştırılmış müebbet

YORUMLAR
500
Sevgilisini yakarak öldürmüştü! Mahkeme o caniye 'Canavarca hisle kasten öldürme suçundan' müebbet verdi Sevgilisini yakarak öldürmüştü! Mahkeme o caniye 'Canavarca hisle kasten öldürme suçundan' müebbet verdi Başkan Kibar: 'Kapalı pazar alanı esnaf ve vatandaşlarımıza nefes aldıracak' Başkan Kibar: 'Kapalı pazar alanı esnaf ve vatandaşlarımıza nefes aldıracak' İstanbul'da karısını 17 kurşunla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi İstanbul'da karısını 17 kurşunla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Ağırlaştırılmış Müebbet, Cinayet, Benzin, Fatsa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sevgilisini benzin ile yakarak öldüren şahsa üst hadden ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika


Son Dakika
15:06 Sevgilisini yakarak öldürmüştü! Mahkeme o caniye 'Canavarca hisle kasten öldürme suçundan' müebbet verdi
15:05 Star futbolcuların menajeri Raiola yaşamını yitirdi
15:03 İBB çalışanı teröristin PKK kampında çekilen görüntüleri ortaya çıktı
14:57 Sokakta karşılaşan iki köpeğin garip hareketleri dikkat çekti! Kardeş olduklarının ortaya çıkmasıyla duygu dolu anlar yaşandı
14:47 Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 8 Mayıs Pazar günü oynanacak
14:30 Pitbull saldırısına uğrayan Minik Asiye'nin davasındaki 4 sanığa tahliye kararı
14:25 Bahçesindeki çalıları yakmak isteyen adam, yanlışlıkla kendi evini yakıp kül etti!
14:17 Erdoğan'dan önemli görüşme! Putin, Rus pilotun takas süreci için teşekkür etti
14:16 DEVA'nın seçim kararını "çok zekice bulan" MHP lideri Bahçeli'den "kavga edeceğim" diyen CHP Lideri'ne yanıt: Bizde 53 yıllık kavga tecrübesi var
14:02 Alpler'de yapılan kazı bilim insanlarını heyecanlandırdı! Dünyanın en büyük canlısı olduğu düşünülüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 15:11:44. #1.12#
SON DAKİKA: Sevgilisini benzin ile yakarak öldüren şahsa üst hadden ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement