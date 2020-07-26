Şırnak'ta kan ve kök hücre bağışı çağrısı - Son Dakika

Silopi ilçesindee kan ve kök hücre bağısı için çağrısı yapıldı.

Silopi Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Toloğ ve Şırnak Talasemi Derneği Başkanı Nurullah Bartan, Kızılay kan bağışı aracında kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Başhekim Tolog, koronavirüs salgını nedeni ile bağışçıların sayısında giderek azalma yaşandığını ve kök hücre bağışının kanser hastaları için hayati önem taşıdığını söyledi.

Tolog, şöyle konuştu:

"Ülkemizde binlerce ilik nakli bekleyen hastamız var. Beş dakikanızı ayırarak, üç tüp kan vererek bir insan kurtarabilirsiniz. Bütün vatandaşlarımızı bu anlamlı çağrımıza destek vermeye davet ediyorum. Ayrıca bütün kanser hastalarına acil şifalar diliyorum."

Dernek Başkanı Bartan ise talasemi hastalarının 3 haftada bir 2 ünite kan alarak yaşamlarını idame ettirdiklerini dikkati çekti.

Talasemi hastalarının kesin tedavisinin ilik nakliyle olduğunu belirten Bartan, " Türkiye'de nakil bekleyen ve zor durumda olan lösemi hastaları, kanser hastaları da kök hücre nakli bekliyor. Bu hastaların umudu olabilmek adına 18-50 yaş aralığında, sağlıklı olan tüm bireyleri en yakın " ifadelerini kullandı.