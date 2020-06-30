Son dakika haber | Fatih Sondaj Gemisi, Zonguldak'ta (3)
Son dakika habere göre FİLYOS BELEDİYE BAŞKANI ÜNAL'DAN GEMİ AÇIKLAMASIFilyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, Fatih Sondaj Gemisi'ni beldelerinde görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.
FİLYOS BELEDİYE BAŞKANI ÜNAL'DAN GEMİ AÇIKLAMASI
Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, Fatih Sondaj Gemisi'ni beldelerinde görmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Geminin tüm ihtiyaçlarının Filyos Limanı'ndan karşılanacağını ifade eden Ünal, Filyos limanı, Fatih sondaj gemimizin tedarikinin yapılacağı liman olarak tespit edildi. Karadeniz'deki yapılan bütün sondajlardaki kıyıdan olan tedariklerin hepsi Fatih Sondaj gemisine Filyos Limanı'ndan yapılacak. Biz de belediye olarak geminin hem denizdeki hem de karadaki personeline yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye'nin dışarıya para ödediği şeylerden bir tanesi de petrol. Fatih Sondaj gemisi de doğal gaz veya petrol bakımından bu bölgede buluntu yapar inşallah. Ülkemizin ekonomisine katkı yapar diye düşünüyorum. Buradan da petrol bulacağımız ümidiyle çalışmaya başlayacak. Son hazırlıklarını yapıp önceden tespit edilmiş sondaj bölgelerine gidip çalışmalarını yapacak. İnşallah hayırlı olur. Vatana bir kaynak bulur dedi.
Ünal gemiyi merak edenlerin sahile geldiğini ifade ederek, Gemi dün akşam saatlerinde sıralarında geldi. Gece görselini herkes gördü. Gece olmasına rağmen vatandaşlar beldemize geldi gemiyi görmek için. Gündüz de görmeye gelecekler. Gemimiz bizim yerli ve milli gemimiz. Fatih Sondaj gemisini görmek de bir ayrıcalık diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 14:48 Kaynak: DHA
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