Son dakika! Hastanedeki yangın korkuttu
Son dakika haberi... Hastanedeki yangın korkuttu MERSİN'in Tarsus ilçesinde özel hastanede çıkan yangın, büyümeden söndürülürken, kısa süreli korkuya neden oldu.
Hastanedeki yangın korkuttu
MERSİN'in Tarsus ilçesinde özel hastanede çıkan yangın, büyümeden söndürülürken, kısa süreli korkuya neden oldu.
Öğretmenler Mahallesi Şehit İsmet Akın Caddesi'ndeki özel hastanenin dermatoloji katından alevlerin yükseldiği gören görevliler, durumu itfaiyeye bildirdi. Hasta yatışının olmadığı belirtilen kattaki yangına müdahale eden itfaiye ekibi, diğer bölümlere sıçramadan alevleri söndürdü. Hastanenin diğer katlarında yatan hasta ve hasta yakınları kısa süreli korku yaşasa da, yangında yaralanan olmaması sevindirdi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, özel hastanede yatan hiç bir hastanın başka bir hastaneye sevk edilmesine gerek kalmadığı bildirildi. 16 hastanın ise kendi rızası ile hastane bahçesine çıkartıldığı ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 02:22 Kaynak: DHA
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