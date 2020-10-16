TBB-Turizm Destek Paketi'nde kredi üst limiti 40 milyon TL (2) - Son Dakika

TBB-Turizm Destek Paketi'nde kredi üst limiti 40 milyon TL (2)

16.10.2020 17:18
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Türkiye Bankalar Birliği (TBB), kredi üst limiti 40 milyon lira olan Turizm Destek Paketi'nin uygulanmaya başlanacağını açıkladı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), kredi üst limiti 40 milyon lira olan Turizm Destek Paketi'nin uygulanmaya başlanacağını açıkladı.

TBB açıklamasında, "Salgının etkilerinin azaltılması, üretim ve istihdam kapasiteleri ile piyasa değerlerinin korunmasını desteklemekamacıyla,turizm sektöründeki işletmeler yanında bu işletmelerin tedarikçilerinin maaş ve kira ödemeleri ile sözleşme veya faturaya bağlı sabit giderlerinin, nakit ihtiyaçlarının ve kurumsal kredi kartı harcamalarının karşılanması için Turizm Destek Paketi uygulamasına başlanacaktır" denildi ve şu bilgiler verildi: "T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar* tarafından 10 milyar TL kredisağlanacaktır. "Krediler, 1 Kasım 2021 tarihini aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeliolacaktır. "Faiz oranı, sabit faizli krediler için azami  yüzde 14,5, değişken faizli krediler için TLREF + 200 baz puan olarak belirlenmiştir."Yararlanıcı başına kefalet üst limiti 32 milyon TL ve kredi üst limiti 40 milyon TL olacaktır."TBB açıklamasında, Turizm Destek Paketi'ni kullandıracak bankalar da şöyle sıralandı:

Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Denizbank, Garanti BBVA, Halkbank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, QNB Finansbank, TEB, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Ziraat Bankası. (Tablo)


- İstanbul
TBB-Turizm Destek Paketi'nde kredi üst limiti 40 milyon TL (2)

Türkiye Bankalar Birliği, Türk Lirası, Turizm, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TBB-Turizm Destek Paketi'nde kredi üst limiti 40 milyon TL (2) - Son Dakika Ekonomi

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