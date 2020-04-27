TBMM Başkanı Şentop: Diyanet İşleri Başkanımıza yapılan saldırıyı kınıyorum - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Diyanet İşleri Başkanımızın şahsına ve özellikle onun şahsı bahane edilerek İslam'a yapılmaya çalışılan saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı eleştiren açıklamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. İnsani değerler ve hakikatlerın çağlar üstü olduğunu belirten Şentop, bu değerlere düşmanlığın karanlık tarihinin de insanlık kadar eski olduğunu belirtti. İnanç alanında da, siyasette de, hukukta da her yeni düşüncenin kendisine yüzyıllar öncesinden dayanaklar bulduğunu belirten Şentop, şunları kaydetti: "Milletimizin değerlerine karşı düşmanlık da yeni değildir; o değerleri tahfif etme hafifliği de. Geçen zamanı delil göstererek İslam'a saldıran provakatif zihniyet, kadim İslam düşmanlığının zavallıca bir tezahürü olduğunu fark edecek bilgi temelinden de mahrumdur. Diyanet İşleri Başkanımızın şahsına ve özellikle onun şahsı bahane edilerek İslam'a yapılmaya çalışılan saldırıyı şiddetle kınıyorum.Hukuk adına konuştuğunu iddia edenlerin, liyakat ve samimiyetten yoksunlukları apaçık ortadadır. Eleştiri hakkı hiçbir zaman hiç kimseye milletimizin inandığı değerleri kendi sığ zaviyesinden bile olsa tahfif ve tahkir etme hakkı vermez. Çağları aşan hakikatlere ve değerlere sahip olmakla daima iftihar ederiz."