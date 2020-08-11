Türkiye sağlık alanında diğer ülkelerden ayrışıyor

Avrupa ve Amerika koronavirüsle mücadelede ağır kayıplar verirken, Türkiye devreye aldığı politikalarla bu alanda diğer ülkelerden pozitif ayrıştı. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Prof. Dr.Rümeyza Kazancıoğlu, Türkiye'nin sağlık alanında diğer dünya ülkelerine göre fark oluşturduğunu aktararak, "Özellikle Avrupa ülkelerinin bazılarında hastalara yeteri kadar karşılık veremediklerini, hastanelerin dolduğunu, yoğun bakımlarının, solunum cihazlarının yetersiz olduğunu gördük. Şimdiye kadar Türkiye'deki hastalarımız için böyle bir durum söz konusu olmadı. Avrupa'daki meslektaşlarımızın yaşadığı zorlukları yaşamadık" dedi.

Dünya koronavirüsle mücadele ediyor. Bu mücadelede tıbbı cihaz ve sağlık malzemeleri kadar kaliteli eğitim alan sağlık çalışanları da önem arz ediyor. Yeni eğitim-öğretim yılında sağlık alanına yönelmek isteyen adaylar için ise tercih dönemi başladı. Sağlık alanında varolmak isteyenler adaylar için üniversite tercih süreci başladı. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Prof. Dr.Rümeyza Kazancıoğlu, hem tercih dönemini hemde zorlu pandemi döneminde Türkiye'nin sağlık alanındaki başarısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof. Dr.Rümeyza Kazancıoğlu aynı zamanda, açık hava alanlarının öğrencilerin tercihlerinde çok önemli bir kriter haline geldiğinin altını çizdi.

Türkiye'deki sağlık eğitimi hakkında değerlendirme yapan Prof. Dr.Rümeyza Kazancıoğlu, 'akreditasyon' konusunda dikkat çekerek, "Gün geçtikçe ilerleyen YÖK'ün belirlediği standartların hemen hemen tüm üniversitelerde yerine getirilmeye çalışıldığını bir süreç var. Bu yetmiyor artık. Bunu akreditasyonlarla bir üst seviyeye taşıyoruz. Ulusal ve uluslararası akreditasyonlar önem kazandı. Çünkü sağlık eğitimini aldığınızda sadece kendi ülkeniz için değil, uluslararası arenada aldığınız eğitim ile birlikte sağlık alanında hizmet vermeniz mümkün. Avrupa'da, Amerika'da ve Orta Doğu'da bunu yapanları biliyoruz. Dolayısıyla akredite olmak, eğitimimizi bir üst düzeye çıkardı. Modern teknolojilerden yararlanıyoruz" dedi.

Prof. Dr. Kazancıoğlu, özellikle pandemi süreciyle akademisyenlerin uzaktan eğitim uygulamalarıyla bilgilerin görsel olarak da öğrencilere aktarılması noktasında deneyim kazandığının altını çizdi.

"Sağlık alanının ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşıldı"

Sağlık alanının ülkeler içinde her zaman yüksek öneme sahip olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kazancıoğlu, pandemi sürecinde bunun daha iyi anlaşıldığını kaydetti. Kazancıoğlu, "Bu süreci, tedavi edilmeye insan sayısının birden bire çok sayıya ulaşması ve bu hizmeti üretebilecek grubun sağlık çalışanları olması etkiledi. Bunu sadece hekimler olarak düşünmemek lazım; her türlü sağlık çalışanımız önemlidir. Zaten önemliydi bir kez daha günyüzüne çıktı" dedi.

"Araştırma laboratuvarlarımızdaki konuların hepsi güncel konu olan Covid-19'a döndü"

Kişinin sağlık alanında kendisini geliştirmesinin uzun soluklu olarak bir adanmışlıkla bütünleşmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Kazancıoğlu, "Pek çok meslektaşım ailelerinden kendi hayatlarından feragat ederek bu hizmeti vermek üzere çalıştılar ve halen çalışmaya devam ediyorlar. Araştırma laboratuvarlarımızda konuların hepsi güncel konu olan Covid-19'a döndü" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin sağlık alanında diğer dünya ülkelerinden ayrıştığını düşünüyoruz"

Türkiye'nin sağlık alanında diğer dünya ülkelerinden ayrıştığını düşündüğünü aktaran Prof. Dr. Kazancıoğlu, "Pandeminin başladığı ilk dönemde, özellikle Avrupa ülkelerinin bazılarında hastalara yeteri kadar karşılık veremediklerini, hastanelerin dolduğunu, yoğum bakımlarının yetersiz, solunum cihazlarının yetersiz olduğunu gördük. Şimdiye kadar Türkiye'deki hastalarımız için böyle bir durum söz konusu olmadı. Hatta biz, kendi hastanemizi pandemi hastanesine dönüştürürken kendi bilim kurulumuzca 'Avrupa'daki meslektaşlarımızın yaşadığı zorlukları yaşamayız' dedik ve yapmadık. Sağlık Bakanlığının bize önerdiği protokolleri, gösterdiği algoritmaları takip ettik. Koruma tedbirlerimizi alıp birlik olduk, filyasyon çalışmalarına destek olduk. Bunu sürdürmemiz lazım. Yeni normale adapte olmalıyız" şeklinde konuştu.

"Açık hava alanları kriter oldu"

Açık alanlar, sosyal ve spor aktivitelerin yapılabileceği alanların öğrencilerin üniversite tercihlerinde kriter haline geldiğini anlatan Kazancıoğlu, "Bu anlamda biz, kendimizi avantajlı hissediyoruz. Şehrin göbeğinde böyle güzel bir bahçede çocuklarımıza açık hava imkanı sunabilmek güzel. Yeni dönemde açık havada ders çalışma imkanı da sağlayacağız. Sonrasında da yeni öğretim döneminde hastalıklarla mücadelede ne gibi uygulamalar yapılması gerekiyor konusu dikkatimizde" diye konuştu.

Sağlıkçı adaylarına tavsiye

Son olarak bu alanda eğitim alarak sağlık alanında varolmak isteyen adaylara seslenen Kazancıoğlu, "Bu mesajı tekrar etmeyi çok seviyorum; Sağlık alanında olacak arkadaşlara bir kere daha hatırlatmakta fayda var: Sadece bunu bir eğitim süresi olarak düşünmesinler diplomayı aldıklarında hayatları boyu sürecek yeni bir eğitim dönemi başlayacak. Pandemi döneminde yeniden hatırladığımız, fedakarlık gerektiren bir mesleği tercih ediyor olacaklar, diğer yandan bu meslekten bu alacakları tatmini başka bir alandan alamayacaklarını söylemek gerekiyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL