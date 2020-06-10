Valiler Kararnamesi yayımladı: 41 ilin valisi değişti - Son Dakika

VALİLER Kararnamesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nün bugünkü sayısında yer alan Valiller Kararnamesi ile Muğla Valisi Esengül Civelek Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na atanırken toplam 41 ilin valisi değişti. 17 ilin valisi Mülkiye Başmüfettişi oldu, 23 ilin valisi yeni illere atandı. 8 ilçenin kaymakamı da çeşitli illere vali olarak atandı.

YER DEĞİŞTİREN VALİLER

BOŞALAN VALİLİKLERE ATAMALAR

Ayrıca, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti Personel Genel Müdürü, Mülkiye Başmüfettişi Turan Ergün Teftiş Kurulu Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı Hüseyin Kürşat Kırbıyık İller İdaresi Genel Müdürü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Savaş Ünlü Göç İdaresi Genel Müdürü, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Şefik Aygöl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü, Mülkiye Başmüfettişi Mehmet Mut Strateji Geliştirme Başkanı, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı, Mülkiye Müfettişi Serdar Kartal Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı olarak atandı.