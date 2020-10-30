Varank: "Türkiye, çok güçlü bir bölgesel üretim ve inovasyon merkezi olabilir" - Son Dakika

Varank: "Türkiye, çok güçlü bir bölgesel üretim ve inovasyon merkezi olabilir"

30.10.2020 10:56
Varank:

Türkiye'nin çok güçlü bir bölgesel üretim ve inovasyon merkezi olabileceğini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, salgında Türk sanayisinin kendini ispatladığını söyledi.

Türkiye'nin çok güçlü bir bölgesel üretim ve inovasyon merkezi olabileceğini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, salgında Türk sanayisinin kendini ispatladığını söyledi.

Türkiye'de 114 yıldır faaliyetlerini sürdüren Nestle, Bursa'da Türkiye'nin ilk medikal beslenme fabrikasının temellerini atılıyor. Törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "250 milyon liralık yeni yatırımla kurulacak bu fabrika, doğrudan ve dolaylı 400 kişiye istihdam sağlayacak. Firmanın Çin'de buna benzer bir yatırımı bulunuyor. Çin'den sonra böyle bir fabrikayı ilk kez, ülkemizin taşıdığı potansiyeli dikkate alarak, Bursa'da kuruyorlar. En ileri otomasyon teknikleri ve en yeni teknolojilerin kullanılacağı bu fabrika, Ağustos 2021'de üretime başlayacak. Üretime geçildiğinde, medikal beslenme ürünleri ithalatımızın yüzde 63'ü artık Türkiye'den karşılanabilir hale gelecek. Yani aslında bu yatırımla, medikal beslenme alanında büyük bir yerlileşme hamlesi uygulamaya geçmiş oluyor. Doktorlarımız tarafından reçetelenen ve eczanelerde satılan beslenme ürünleri artık Türkiye'de üretilecek. Bu ürünler; çocuklardaki pediatrik alerjiden tutun da, yaşlılardaki yetersiz beslenme sorunlarına kadar farklı sağlık problemlerine çözümler sunuyor. Maalesef kanser, cerrahi müdahale ve nörolojik hastalık gibi sebeplerden ötürü, bazı vatandaşlarımız doğal yoldan beslenmede zorluklar yaşayabiliyor. Bu hastaların sağlıklı beslenebilmeleri için gereken medikal ürünler; işte bu fabrika sayesinde, artık ülkemizde üretilecek. Ben Nestle'ye; ülkemize güvenip bu kritik yatırımı kazandırdıkları teşekkür ediyorum" dedi.

Bu fabrikanın hem Nestle'ye, hem de ülkemize büyük kazançlar getireceğine inandığını belirten Bakan Varank, "Her sene 1.7 milyar doların üzerinde Ar-Ge yatırımı yapan küresel bir markadan bahsediyoruz. Buradan hareketle; Nestle'nin Türkiye'deki Ar-Ge ekibini daha da genişletip, Bursa'ya bir Ar-Ge merkezi kurmasını istiyoruz. Böylece hem sunduğumuz teşviklerden faydalanıp, hem de yetişmiş insan gücümüzün Nestle markasını daha da yukarılara taşımasına fırsat verebilirsiniz. 2020 yılını Koronavirüsün gölgesi altında geçiriyoruz. Küresel salgın, dünyadaki tüm dengeleri sarstı, doğru bildiğimiz bütün ezberleri bozdu. Üretimde sürdürebilirliği sağlamak için benzersiz adımlar attık. Emekçiler, işverenler ve vatandaşlarımız için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Farklı destek programlarıyla, milyonlarca vatandaşımıza yaklaşık 40 milyar lira nakdi destek verdik. Kamu bankalarımız kredi musluklarını açtı. Teknoparklarda ve Ar-Ge merkezlerinde uzaktan çalışmayı kolaylaştırdık. Bu politikaların yardımıyla Türkiye, emsallerine göre daha hızlı bir toparlanma sürecine girdi. Dış talepteki canlanma da, ekonomiye güç kattı. Sanayide elektrik tüketimi, siparişler, kapasite kullanım oranları, üretim ve ihracat atıyor. Yine benzer şekilde, sabit yatırımlarda da ciddi talep artışı gözlemliyoruz. İlk 9 ayda 142 milyar liranın üzerinde yatırım için teşvik belgesi verdik. Bu yatırımlar tamamlandığında 220 binin üzerinde vatandaşımıza yeni iş imkanları doğacak. Birazdan temellerini atacağımız fabrika da, bu teşviklerden faydalanan yatırımlardan sadece bir tanesi. Sanayi siciline kaydolan işletme sayısı da artıyor. Yılın ilk üç çeyreğinde Türkiye genelinde, 10 bin 802 sanayi tesisi üretime geçti, yani 2019'a göre yüzde 12'lik bir artış söz konusu. Eylül ayı ihracatımız 16 milyar doları aşarak, tüm zamanların Eylül ayı ihracat rekorunu kırdı. Ben son 1 haftada; Erzurum, İstanbul, Malatya ve Denizli'de bizzat sahadaydım, sanayicilerimizle bir araya geldim, fabrikaları gezdim. Herkes işini büyütmek istiyor. İşte bugün de Bursa'dayız. Köklü bir global marka, Türkiye'ye güvenini gösteriyor, ülkemizdeki beşinci fabrikasının temellerini atıyor. Ülkemizdeki diğer yabancı firmalara bakıyorsunuz. Hepsi, gayet verimli ve karlı çalıştıklarını, lojistik imkanlardan gayet memnun olduklarını ifade ediyor, hiçbirinin ciddi bir şikayeti yok. Tabi bu dönemin şöyle bir özelliği var. Salgınla birlikte global firmalar, üretimde tek merkeze bağlı kalmanın sakıncalarını bizzat yaşayarak gördüler. Şu an yatırım kararlarını tekrar gözden geçiyorlar. Küresel üretimde ağırlık merkezi uzak doğudan uzaklaşmaya, daha geniş coğrafyalara yayılmaya başlıyor. Yeni merkezler ortaya çıkacak, güç dengeleri değişecek. Türkiye, çok güçlü bir bölgesel üretim ve inovasyon merkezi olabilir. İnanın bunun önünde hiçbir engel yok. Güçlü sanayi altyapımız, iyi yetişmiş insan gücümüz ve mükemmele yakın işleyen tedarik ağlarımızla, ülkemize yatırım yapan hiç kimseyi yarı yolda bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Salgında Türk sanayisi kendini ispatladı. Acil durumlara müdahale kapasitesiyle gücünü gösterdi. Zor zamanlarda nasıl inovatif çözümler üretebileceğini kanıtladı. Biz de Bakanlık olarak aktif, öngörülebilir ve şeffaf bir ekonomi diplomasisi izliyoruz. Sektörlerle istişare etmeden, asla karar almıyoruz. Fikirden ürüne, üründen pazara girişimcinin, yatırımcının yanındayız. Uyguladığımız politikalarda yerli ya da yabancı ayrımı da yapmıyoruz. Önümüzdeki aylarda; küresel değer zincirlerinden daha fazla pay almak ve dış yatırımları daha güçlü bir şekilde ülkemize çekmek için önemli atılımlarımız olacak. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisiyle birlikte, ülkemizin Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisini hazırlıyoruz. Yeni dönemin ruhunu yakalayıp; sonuç ve etki odaklı bir stratejiyle, inşallah hızla yol alacağız. Elbette Bursa, bu noktada bizim en önemli yol arkadaşlarımızdan biri olacak" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgesinin doğduğu 1960'lı yıllarda bu topraklarda, şimdi 17 OSB'nin olduğunu belirten Varan, "192 binin üzerinde vatandaşımız buralarda çalışıyor. Son 8 senede Bursa'da, 57 milyar liranın üzerinde özel sektör yatırımına teşvik verdik, sadece bu yatırımlarla 60 binin üzerinde ilave istihdam oluşmasını sağladık. Bursa, verdiğimiz yatırım teşviklerinde her zaman ilk 5'te yer aldı. Burada teknopark ve Ar-Ge merkezlerinin kurulmasını sağlayıp, katma değerli üretimi destekledik. Yine sanayide yalın üretimi ve dijital dönüşümü teşvik etmek üzere, Türkiye'nin ikinci model fabrikasını Bursa'ya kurduk. Günün ilerleyen saatlerinde; yine Bakanlığımızın yeni yatırımları olan; Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi ile İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi'nin resmi açılışlarını gerçekleştireceğiz. Bursa; sanayide ve teknolojide ülkemizin gözbebeği illerinden biri olmaya devam edecek. İnanıyorum ki, bugün temellerini attığımız bu fabrika da, Bursa'nın potansiyelini daha da yukarı taşıyacak. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi noktalarken;

Bu yatırımın hayata geçmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Medikal Beslenme alanında Temmuz 2007'den beri Türkiye'de faaliyet gösteren Nestlé Health Science'ın, medikal beslenme ürünlerini Türkiye'de yerel olarak üretmeye başlayan ilk şirket olduğunu söyleyen Nestlé Health Science Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Hanzade Yaz: "Türkiye'de, geçen yıldan beri başlattığımız yerel üretim çalışmalarımız 10. Kalkınma Planı çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı'nın Sağlık Endüstrilerinde Yerlileşme Eylem Planı'na dayanıyor. Nestlé Health Science olarak bu kapsamda iki adım attık: Bunlardan ilki, Medikal Beslenme Ürünlerimizin ilk yerel üretimine Balıkesir'de sözleşmeli bir üreticimiz ile 2020 yılında başlamamız oldu. Türkiye'de medikal beslenme ürünlerini yerel olarak üretmeye öncülük etmekten gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bugün burada temelini atacağımız fabrikamız ise yerlileştirme hareketinin ikinci adımı olarak hem Nestlé Health Science hem de Türkiye için tarihi bir değer taşıyor. Program doğrultusunda açılan yeni fabrikamız ile medikal beslenme ürünleri üretiminde yeni bir dönemin başlatılmasına öncülük edecek, ilgili tüm teknoloji birikimini ülkemize transfer edeceğiz" dedi.

Ağustos 2021'de faaliyete geçirilmesi hedeflenen fabrikada, şirketin 29 adet olmak üzere tüm oral medikal beslenme ürünleri üretilecek. Önümüzdeki üç yıl içerisinde toplam 250 milyon TL yatırım yapılması planlanan fabrika, yüksek seviye teknolojiye sahip güçlü alt yapısıyla aynı zamanda Nestlé Health Science'ın ürün geliştirme üssü olacak. - BURSA

Varank: Türkiye, çok güçlü bir bölgesel üretim ve inovasyon merkezi olabilir
Varank: Türkiye, çok güçlü bir bölgesel üretim ve inovasyon merkezi olabilir
Varank: Türkiye, çok güçlü bir bölgesel üretim ve inovasyon merkezi olabilir
Varank: Türkiye, çok güçlü bir bölgesel üretim ve inovasyon merkezi olabilir
Varank: Türkiye, çok güçlü bir bölgesel üretim ve inovasyon merkezi olabilir
Varank: Türkiye, çok güçlü bir bölgesel üretim ve inovasyon merkezi olabilir
Varank: Türkiye, çok güçlü bir bölgesel üretim ve inovasyon merkezi olabilir
Varank: Türkiye, çok güçlü bir bölgesel üretim ve inovasyon merkezi olabilir
Varank: Türkiye, çok güçlü bir bölgesel üretim ve inovasyon merkezi olabilir
Varank: Türkiye, çok güçlü bir bölgesel üretim ve inovasyon merkezi olabilir
Varank: Türkiye, çok güçlü bir bölgesel üretim ve inovasyon merkezi olabilir
Varank: Türkiye, çok güçlü bir bölgesel üretim ve inovasyon merkezi olabilir
Varank: Türkiye, çok güçlü bir bölgesel üretim ve inovasyon merkezi olabilir
Varank: Türkiye, çok güçlü bir bölgesel üretim ve inovasyon merkezi olabilir
Varank: Türkiye, çok güçlü bir bölgesel üretim ve inovasyon merkezi olabilir

Mustafa Varank, Türkiye, Yatırım, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Varank: 'Türkiye, çok güçlü bir bölgesel üretim ve inovasyon merkezi olabilir' - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mesut Yılmaz'ın vefatıyla ilgili ilk açıklama: Milletimizin başı sağ olsun Memleket Hareketi'nin kurucularını açıklayan İnce, cumhurbaşkanlığı iddialarını yanıtladı Mahalle muhtarı, 4 erkek çocuğuna istismar suçundan tutuklandı Son 16 golün 10'unu bizim çocukların attığı Lille, Avrupa'da bir ilki başardı Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu Sakarya için korkutan uyarı: "Şu ana kadarki en yüksek seviyedeyiz" Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı
Emre Belözoğlu, Ali Akman'ı F.Bahçe'ye getirmek için Bursaspor'a teklif yapacak Emre Belözoğlu, Ali Akman'ı F.Bahçe'ye getirmek için Bursaspor'a teklif yapacak         
12:22
Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem         
12:08
Mesut Yılmaz için taziye mesajı yayınlayan Tansu Çiller, en büyük üzüntüsünü anlattı Mesut Yılmaz için taziye mesajı yayınlayan Tansu Çiller, en büyük üzüntüsünü anlattı         
11:56
Hayatını kaybeden Dilay Kemer için spor ve medya dünyasından birçok isim başsağlığı mesajı paylaştı Hayatını kaybeden Dilay Kemer için spor ve medya dünyasından birçok isim başsağlığı mesajı paylaştı         
11:46
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısındaki artış hiçbir dönem kontrolümüz dışına çıkmadı Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısındaki artış hiçbir dönem kontrolümüz dışına çıkmadı         
11:26
Boran Kuzum ve Miray Daner haklarındaki aşk iddialarına cevap verdi Boran Kuzum ve Miray Daner haklarındaki aşk iddialarına cevap verdi         
11:03
11 senedir verdiği hukuk mücadelesinden zaferle ayrıldı: Ayıplı çıkan sıfır aracı yenisiyle değiştirecek 11 senedir verdiği hukuk mücadelesinden zaferle ayrıldı: Ayıplı çıkan sıfır aracı yenisiyle değiştirecek         
10:27
Son Dakika! Eski Başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Son Dakika! Eski Başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti         
09:56
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer hayatını kaybetti Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer hayatını kaybetti         
08:53
42 yılda 1000'in üzerinde oyuncak araba biriktirdi! Evinin bir odası müze 42 yılda 1000'in üzerinde oyuncak araba biriktirdi! Evinin bir odası müze         
08:02
Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu         
07:45
Aşk yaşadıkları konuşulan Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan aynı eve girerken yakalandı Aşk yaşadıkları konuşulan Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan aynı eve girerken yakalandı         
07:35
11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı 11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı         
23:55
Selçuk Bayraktar'dan yerli üretim uçak motoruna ilişkin heyecanlandıran paylaşım: Dünyanın en iyisi Selçuk Bayraktar'dan yerli üretim uçak motoruna ilişkin heyecanlandıran paylaşım: Dünyanın en iyisi         
21:03
Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı         
18:07
ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı         
18:03
Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı         
17:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 12:52:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Varank: "Türkiye, çok güçlü bir bölgesel üretim ve inovasyon merkezi olabilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei