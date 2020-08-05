Zonguldak'ta fanatik çeşme şampiyon Medipol Başakşehir'in renklerine boyandı - Son Dakika

Zonguldak'ta fanatik çeşme şampiyon Medipol Başakşehir'in renklerine boyandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 26 yıldır şampiyon olan takımın renklerine boyanan fanatik çeşme bu yılda Medipol Başakşehir'in renklerine büründü.

Zonguldak'ta fanatik çeşme şampiyon Medipol Başakşehir'in renklerine boyandı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 26 yıldır şampiyon olan takımın renklerine boyanan fanatik çeşme bu yılda Medipol Başakşehir'in renklerine büründü.

İlk kez 1994 yılında şampiyon olan Galatasaray'ın renklerine boyanan Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Şamlar Köyü'ndeki fanatik çeşme, 26 yıldır şampiyon olan takımın renklerine boyanıyor. Karadeniz Ereğli- Devrek ilçeleri arası karayolunun kenarında bulunan fanatik çeşme yoldan geçenlerin de ilgi odağı haline geldi. Şamlar Köyü sakinleri fanatik çeşmeyi şampiyon olan takımın taraftarları tarafından boyuyor. Taraftarı olmayan takım şampiyon olduğunda ise köy sakinleri masrafları ortaklaşa karşılayarak el birliği ile boyama işlemini gerçekleştiriyor. Bu sezon şampiyon olan Medipol Başakşehir'in köyde taraftarı olmayınca köy sakinleri kendi aralarında para toplayıp, malzemeleri satın alıp el birliği ile çeşmeyi turuncu-laciverte boyadı, şampiyonluk fotoğrafları ile süsledi.

Köy sakinlerinden Seyfettin Tekin 1994 yılından bu yana fanatik çeşmeyi her yıl şampiyon olan takımın renklerine boyadıklarını söyledi. Tekin gazetecilere yaptığı açıklamada "1994 sezonunda ilk olarak Galatasaray'ın renklerine boyanmıştı çeşme. Sonrasında gelenek haline geldi ve o günden bu yana sürekli boyuyoruz. Şampiyon olan takımın renklerine bu çeşme bu şekilde boyanıyor. Arkadaşımızın biri boyayı alıyor, diğeri boyamasını yapıyor. Taraftarı olan bir takım şampiyon olursa daha güzel oluyor. Taraftarı olmayan takım şampiyon olunca mecbur birkaç kişinin eline kalıyor. Şu ana kadar en fazla Galatasaray şampiyon olduğu için en fazla onun renklerine boyandı. Köyde taraftarı da çok olduğu için çabuk boyanıyor. Ben kendim takım tutmuyorum. Rıdvan Dilmen hayranı olduğum için daha önce Fenerbahçe'yi tutuyordum fakat o ayrıldıktan sonra takım tutmuyorum. Daha önce Bursaspor'un taraftarı olmadığı için de ben boyamıştım. Şimdi de Başakşehir'in taraftarı olmadığı için ben boyadım. Bu yoldan geçenler burada durup fotoğraf çektiriyor. Bu çeşme artık bir sembol haline geldi" dedi.

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?? #Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 26 yıldır şampiyon olan takımın renklerine boyanan fanatik çeşme bu yılda #MedipolBaşakşehir'in renklerine büründü. İlk kez 1994 yılında şampiyon olan Galatasaray'ın renklerine boyanan Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Şamlar Köyü'ndeki fanatik çeşme, 26 yıldır şampiyon olan takımın renklerine boyanıyor. Karadeniz Ereğli-Devrek ilçeleri arası karayolunun kenarında bulunan fanatik çeşme yoldan geçenlerin de ilgi odağı haline geldi. Şamlar Köyü sakinleri fanatik çeşmeyi şampiyon olan takımın taraftarları tarafından boyuyor. Taraftarı olmayan takım şampiyon olduğunda ise köy sakinleri masrafları ortaklaşa karşılayarak el birliği ile boyama işlemini gerçekleştiriyor. Bu sezon şampiyon olan Medipol Başakşehir'in köyde taraftarı olmayınca köy sakinleri kendi aralarında para toplayıp, malzemeleri satın alıp el birliği ile çeşmeyi turuncu-laciverte boyadı, şampiyonluk fotoğrafları ile süsledi. #süperlig,#okanburuk, #fenerbahçe, #galatasaray, #beşiktaş

Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi ()

"Okan hoca Galatasaraylıları gururlandırdı"

Şamlar Köyü sakinlerinden Galatasaray taraftarı Muhammet Özaydın ise Medipol Başakşehir'in köylerinde hiç taraftarı olmadığı için çeşmeyi el birliği ile boyadıklarını ifade etti. Özaydın şunları söyledi:

"Bu çeşme ilk olarak Galatasaray'ın 4 yıl üst üste şampiyon olmasıyla boyanmaya başlandı. O günden bu yana çeşme boyanıyor. 2014'te Bursaspor şampiyon olduğunda da boyanmıştı. Galatasaraylılar Okan hoca başında olduğu için Başakşehir'in şampiyon olmasını istedi. Bir Galatasaraylı olarak gururlandık yani. Bizi hem Türkiye'de temsil ediyor hem de Avrupa'da ülkenin puan alması için uğraşıyor. Bu güzel bir şey. Buradan geçenler çeşmeyi fark edip hemen dönerek gelip fotoğraf çektiriyorlar. Üç büyüklerin şampiyonluğundan böyle giderse hiç umut yok."

Şamlar Köyü'nde ki fanatik çeşme son 26 sezonda 12 kez Galatasaray, 7 kez Fenerbahçe, 5 kez Beşiktaş, 1 kez Bursaspor ve son olarak da bu yıl Başakşehir'in renklerine boyandı.

Galatasaray, Başakşehir, Zonguldak, Spor, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 01:54

Son Dakika Spor Zonguldak'ta fanatik çeşme şampiyon Medipol Başakşehir'in renklerine boyandı - Son Dakika Spor
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