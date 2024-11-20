İncili Gastronomi Rehberi ödülleri sahiplerini buldu

Kültür Sanat

BİR yılı aşkın süredir titizlik ve şeffaflıkla yürütülen değerlendirmeler sonucunda hazırlanan 'İncili Gastronomi Rehberi', düzenlenen ödül töreniyle gastronomi dünyasını bir araya getirdi. Hürriyet Gazetesi, Karaca ve Jumbo iş birliğiyle İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen törende, 4 ve 5 'İnci' alan restoranlara ödülleri takdim edildi. Rehbere ilk kez eklenen Unilever Food Solutions tarafından belirlenen 'Geleceğin Menüleri' Ödülleri ve 'Proje Ekibi Özel Ödülleri' de sahiplerini buldu.

Hürriyet, Karaca ve Jumbo iş birliği ve DS Automobiles, Hilton, Unilever Food Solutions destekleriyle hayata geçirilen Türkiye'nin en prestijli gastronomi ödüllerinin verildiği 'İncili Gastronomi Rehberi' ödül töreni İstanbul'da düzenlendi. Rehberdeki 4 ve 5 'İnci' alan restoranların açıklandığı geceye Demirören Medya Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu, Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu, Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Orçun Çevikoğulları, Karaca Grup CEO'su Fatih Karaca, Jumbo Genel Müdürü Hakan Zihnioğlu, DS Automobiles Türkiye Pazarlama Direktörü Çağrı Kutay, Hilton Türkiye Bölgesinden Sorumlu Kıdemli Pazarlama Müdürü Beyza Sinem Çağlar ve Unilever Food Solutions Türkiye, Orta Asya, Kafkasya Genel Müdürü Yılmaz Tokgöz ile yeme-içme dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

AKGÜN: BAĞ YOLU ROTASI REHBERE YENİ BİR SOLUK GETİRDİ

Türkiye'nin ilk ve tek özgün gastronomi derecelendirme sistemiyle 'İnci' kazananlara ödüllerinin takdim edildiği geceyi Elfin Yüksektepe sunarken projenin koordinatörü, Hürriyet Kelebek yazarı Müge Akgün törende yaptığı konuşmada İncili Gastronomi Rehberi'nin yapısı, değerlendirme süreci ve bu yılki yenilikler hakkında detaylı bilgiler verdi. Rehbere eklenen 'Bağ Yolu Rotası' bölümüyle ilgili de konuşan Akgün, "Her geçen yıl rehberimiz daha heyecan verici hale geliyor. Bu yıl çok önemli bir yenilik ekledik: Bağ Yolu Rotası. İlk aşamada Trakya'dan İzmir'e uzanan bu rota ile restoran veya oteli bulunan bağ üreticilerine yer veriyoruz. Sekiz şehri kapsayan bir çalışma yaptık; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bodrum, Adana, Bursa ve Gaziantep gibi kentleri dolaştık. Gizli müfettişlerimiz bu kentlerde restoranları değerlendirerek rehbere dahil etti. Bağ Yolu Rotası, sadece bir şarap turu değil, aynı zamanda gastronomi kültürünü genişleten bir keşif rotası oldu" dedi.

Değerlendirme sürecinin ayrıntılarına da değinen Akgün, "Rehber sadece restoranları değil, farklı lezzet noktalarını da içeriyor. Dönerciler, kebapçılar, pastaneler, şekerciler, çorbacılar gibi işletmelere de yer veriyoruz. Bu zenginlik, Türk mutfağının çeşitliliğini yansıtıyor. Tüm bunlar için çok titiz bir çalışma yapıyoruz. Gizli müfettişlerimiz, son 18 ay içinde gittikleri restoranları değerlendiriyor ve sisteme kaydediyor. Beş yüze yakın lezzet noktası rehberde yer alıyor. Rehberi alan herkes, nereye giderse gitsin mutlu ayrılacaktır" diye konuştu.

Akgün, rehberin uluslararası boyutuyla ilgili detayları da şu sözlerle paylaştı:

"Bu yıl rehberin İngilizce versiyonunu Londra'da tanıtıyoruz. Türkiye'nin gastronomi haritasını dünyaya tanıtmak istiyoruz. Hayalimiz, rehberi dünya çapında bir marka haline getirmek. Türk mutfağı, zenginliğiyle dünyada hak ettiği yere ulaşacak."

KARACA: TÜRK MUTFAĞINA DEĞER KATMAYI AMAÇLIYORUZ

Karaca Grup CEO'su Fatih Karaca, törende yaptığı konuşmada İncili Gastronomi Rehberi'nin Türk gastronomisine katkılarına değindi. Karaca, "Biz ilk olarak 2016 yılında Hürriyet gazetesiyle bir araya geldik. 2017 yılında rehberi basmaya ve ödülleri dağıtmaya başladık. Türkiye'de o dönemde yapılmış bir ilkti bu. Karaca'nın değerlerinden biri, yaptığımız işi sürekli ileriye taşımaktır. Türk mutfağına, toprağına ve insanına değer katmayı amaçladık. Bugün geldiğimiz noktada, hem yurt içinde hem de yurt dışında Türkiye'de birçok değerlendirme kuruluşu var. Bu projeyi başlattıktan sonra onların da benzer çalışmalar yapmaya başlaması bizi mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Rehberin gelecekteki hedeflerini de aktaran Karaca, "Amacımız rehberi daha iyi bir noktaya taşımak, yenilikler eklemek ve Türk gastronomisinin uluslararası alanda daha fazla tanınmasını sağlamak. Bu yöndeki çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

ZİHNİOĞLU: GASTRONOMİ DÜNYASI SÜRPRİZLERLE DOLU

Jumbo Genel Müdürü Hakan Zihnioğlu ise gastronomi sektörünün dinamizmine dikkat çekerek, "Kap değişir, tat değişir derler. Bugün sanat yapan bütün şeflerimiz, Anadolu lezzetlerini farklı reçetelerle yeniden yorumluyor. Gizli ve haberli denetimlerle bir yıl süren uzun bir maraton sonunda, restoranlar tek tek ziyaret edilerek değerlendiriliyor. Bu yıl rehbere tarihi lokantalar için yeni bir kategori ekledik. 100 yıldan fazla süredir hizmet veren, nesilden nesile aktarılan tarifleri yaşatan işletmelerimiz bu kategoride yer aldı. Gastronomi yaşayan bir olgudur; sürekli gelişir ve değişir. Bu dinamik yapıyı takip etmek her zaman heyecan verici" diye konuştu.

KARACAOĞLU: TÜM ÖDÜL ALANLARI GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUZ

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen İncili Gastronomi Rehberi'nin önemine değinen Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu ise yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"İncili Gastronomi Rehberi sadece Türk mutfağının kendine has özellikleriyle Anadolu'nun yerel zenginliklerini uluslararası bir platforma taşımakla kalmıyor aynı zamanda yüzyıllardır süregelen kültürümüzün temel ifade şekillerinden birini yeniden şekillendirip sürdürülebilirlik ve yaratıcılıkla ortaya koyuyor. Bunu yaparken aslında hepimize keyifli bir gülümseme katıyor. Araştırmayı öğrenmeyi, emeği ve elbette büyük lezzetleri ödüllendiren bu anlamlı gecede sizleri ağırlamaktan onur duyuyoruz ve tüm ödül alanları gönülden tebrik ediyoruz."

SİVRİOĞLU: REHBER TÜRKİYE ÇAPINDA BİR MOTİVASYON SAĞLIYOR

Ünlü şef Somer Sivrioğlu da rehberin Türkiye genelinde gastronomiye sağladığı katkıya dikkat çekerek şunları söyledi:

"İncili Gastronomi Rehberi'nin en sevdiğim yönü, Türkiye çapında değerlendirme yapması. Gaziantep, Adana, Antalya gibi şehirlerden ödül alan restoranları görmek bizi çok mutlu ediyor. Bu rehber, hem şeflere hem de restoranlara çok büyük bir motivasyon sağlıyor. Biz de sürekli seyahat ettiğimiz için rehberi takip etmekten ve içinde yer almaktan büyük keyif alıyoruz."

GASTRONOMİNİN GELECEĞİ İÇİN BİR YOL HARİTASI

İncili Gastronomi Rehberi 2024-2025 Ödül Töreni bu yıl da restoranlar, balık lokantaları, et-kebap yerleri, sokak yemekleri mekanları, meyhaneler, lezzet durakları, yeni açılan mekanlar ve bağ rotaları olmak üzere pek çok farklı kategoride gastronomi dünyasının en iyilerini ödüllendirdi. Ödül töreninde, rehberde yer alan 5 İncili 21 restorana ve 4 İncili 79 restorana ödülleri takdim edildi. 'Asırlık Mekanlar'a saygı plaketleri verilirken 'Proje Ekibi Özel Ödülü' ve 'Geleceğin Menüleri' ödülleri ilk kez bu yıl kazananlarıyla buluştu. Ayrıca lansmanı Londra'da yapılacak İncili Gastronomi Rehberi'nin altıncı versiyonu İngilizce olarak basılmaya hazırlanıyor. Rehberde bu kez Londra'daki Türk restoranları ve Türklerin açtığı restoranlardan bir seçki de yer alacak.

5 İNCİ SAHİBİ MEKANLAR

7 Mehmet

Aheste

Alaf

Araka

Arkestra

Casa Lavanda

Herise İstanbul

Hiç Lokanta

Kitchen Bodrum by Osman Sezener

Lucca by the Sea

Maçakızı

Mikla

Neolokal

Nicole

Od Urla

Sankai by Nagaya

Seraf Vadi

Sunset Grill & Bar

Teruar Urla

TURK Fatih Tutak

Urla Vino Locale

4 İNCİ SAHİBİ MEKANLAR

Akira Back

Alma

Alma Table

Amavi

Antiochia

Apartıman

Asmalı Cavit

Atilla Heilbronn Fine Dining Restaurant

Avlu Four Seasons Sultanahmet

Balmumu Dükkan Lokanta

Banyan Restaurant

Barbarossa

Basta Neo Bistro

Bebek Baylan

Beyti

Biz İstanbul

Bodrum Galliard Cove House

Bulla

Buono Italiano

Chayote Nirvana

Cipriani İstanbul

Çok Çok Pera

Da Vittorio

Develi Samatya

Dragon

Efendy İstanbul

Fauna

Filo D'olio Vadi İstanbul

Foxy Nişantaşı

Frankie Galataport

Gallada

Hakkasan Bodrum

Hışvahan

Hodan

Horasan Balık

House Of Kamer Restaurant

Hünkar

İskender Tarihi Ahşap Dükkan

Karaköy Lokantası

Karma Restaurant

Kebapçı Etiler

Kebapçı İskender Yavuz İskenderoğlu

Kıyı

Lacivert

Lokanta 1741

Lokanta by Divan

Lokanta Göktürk

Lucca

Malva Restaurant

Mitu Alaçatı

Mürver

Mutfak Sanatları Merkezi

Muutto Galataport

MYK Denizden Bodrum

MYK Restoran By Mehmet Yalçınkaya

Naru Bodrum

Nazende

Ocak

Octo

Okra

Onbaşılar Kebap

Orfoz Restaurant

Orkide Pastane & Restoran

Pandeli

Paper Moon

Rayiha Restaurant (Baharat Müzesi)

Restaurant Markus

Roka İstanbul

Shang Palace

Spago

Spice Market

Sushi Manga

Şans Restaurant

Terrazza Italia

The Red Balloon

Trilye

Tuti Restaurant

Ulus 29

Zuma Bodrum

ASIRLIK MEKANLAR

Baylan Pastanesi 1923- 101 Yıl

Filibe Köftecisi 1893-131 Yıl

Hasan Kolcuoğlu 1910-114 Yıl

İmam Çağdaş 1887-137 Yıl

Orkide Pastanesi 1885 – 139 Yıl

Tahmis Kahvesi 1638 – 386 Yıl

Tarihi Ali Baba 1920 – 104 Yıl

Tarihi Beşçeşmeler Simit Fırını 1810 – 214 yıl

Topçu Kebap 1885 – 139 Yıl

PROJE EKİBİ ÖZEL ÖDÜLLERİ

Gamze Cizreli

İnanç Çelengil

Rudolf Van Nunen

GELECEĞİN MENÜLERİ ÖDÜLLERİ

Alaf Kuruçeşme

Bi Nevi Deli

BigChefs

Muutto Anatolian Tapas Bar

Octo

Safranhan Brasserie-Divan Çukurhan