Halil İbrahim Ceyhan'dan Sıla Türkoğlu'na Olay Gönderme!

Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu, Türkiye Gençlik Ödülleri'nde 1.600.000'i aşan oy oranı ile 'Yılın En İyi Dizi Çifti' ödülüne layık görüldü.

"BURUKLUK YAŞATTI"

Emanet dizisinden ayrıldığı için yerine dublörü oynatılan Sıla Türkoğlu, önceki akşam İstanbul'da düzenlenen ödül törenine katılmadı. Partnerlik ödülünü tek başına alan Ceyhan, "İkimize birlikte verilen bir ödüldü. Bu ödülün kariyerimde aldığım tek buruk ödül olmasını temenni ediyorum. Çünkü bizim işimiz izleyicinin sevgi ve saygısı ile doğru orantılı bir yükseliş gerektiriyor.

Partnerimin yapım şirketi ile ayrılma kararı aldığından ötürü, izleyici tarafından verilen ödüle tepki göstermesi ve gelmemesi bana olduğu kadar izleyici için de bir burukluk yaşattı" dedi.

"KENDİ ADIMA ONUR DUYDUM"

Sözlerini sürdüren Ceyhan, "Profesyonel olarak bazı ayrımların iyi yapılması gerekiyor, bunun ne kadar önemli bir durum olduğunu da tekrardan idrak ettiğim bir durum yaşadım. Kendi adıma onur ve mutluluk duydum, ama buruk bir sevinç yaşadım" ifadelerini kullandı.

GÖNDERMEDE BULUNDU

'En İyi Dizi Çifti Ödülü'nü tek başına alan Halil İbrahim Ceyhan, partneri Sıla Türkoğlu'na üstü kapalı göndermede bulundu.

Oyunculuk kariyerinde hızlı adımlarla zirveye yürüyen Halil İbrahim Ceyhan, oyunculuğun sadece ezber yapıp kamera karşısında rol kesmek olmadığını oyunculuk tarifinin günümüzde daha geniş bir kavram haline geldiğini de ifade etti.

YAPIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Karamel Yapım, Sıla Türkoğlu'nun Emanet dizisinden ayrılığı sonrası şu açıklamayı yaptı:

"Ne yazık ki oyuncumuz Sıla Türkoğlu, sezon finali çekimlerine katılmamış, finalin dublörle tamamlanmasına yol açmıştır. Oyuncu ayrıca, yapımdan talep edilen yeni sezonun teaser çekimlerine de katılmayıp şirketimizle iletişimini tamamen kesmiştir. Meslek ilkeleri ve evrensel etik kuralları ile bağdaşmayan bu tutum, bizi muhataplarımıza karşı maddi ve manevi büyük bir yük altına sokmuştur.

Yurt içi ve yurt dışında sayıları milyonları aşan izleyicilerimizi, yayıncı kanalımız Kanal 7'yi, bu yolculukta eşlik eden dağıtımcı şirket ile yurt dışındaki yayıncı kanallarımızı, davranışları ile mağdur eden oyuncumuzun sebebiyet verdiği bu durumdan dolayı özellikle çok üzgün olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bu vesile ile, oyuncumuzun tüm bu hukuka aykırı davranışları, tarafımızca ve hukuk ekibimiz tarafından değerlendirilmektedir."

SILA TÜRKOĞLU SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Genç oyuncu sonunda sessizliğini bozdu ve geçtiğimiz günlerde avukatı Av. Hakan Ayranpınar aracılığıyla şu yazılı açıklamayı yaptı:

"Müvekkilim Sıla Türkoğlu, Karamel Yapım Ltd. Şti.'nin yapımcısı olduğu Emanet isimli günlük dizi filmde çok ağır koşullarda 2 yıl boyunca büyük bir özveri, azim ve sadakatle de başrol oynamıştır.

Müvekkilim, tüm set çalışanları ve diğer oyuncu arkadaşları ile birlikte çok ağır bir çalışma ortamında çekimleri bugüne kadar özveriyle sürdürmüştür. Müvekkilim bu ağır şartlarda çalışmaya devam edemeyeceğini, yapımcıya bildirmesine rağmen, çekim gün ve saatlerinde, çalışma ortamında ve müvekkilimin amiri pozisyonundaki kişilerin müvekkilime karşı olan üslup ve davranışlarında hiçbir iyileştirme yapılmamış, bu konuda hiçbir çözüm üretilmemiştir.

Müvekkilim hasta ve raporlu olduğu günlerde dahi dizi bölümlerinin yetiştirilmesi için zorla ve mobbing uygulanarak çalışmaya zorlanmıştır.

HALİL İBRAHİM CEYHAN KİMDİR?

'Emanet' adlı dizide başarılı ve korkusuz bir iş adamı olan Yaman'a hayat veren Ceyhan'ın bir dönem oyunculuğun yanı sıra fotomodellik ve müzisyenlik yaptığı öğrenildi.

Halil İbrahim Ceyhan'ın bir dönem müzisyenlik ve fotomodellik yaptığını bilmeyenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Halil İbrahim Ceyhan, 2007 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılmıştı. Ceyhan, 'Gelecek Vaad Eden Erkek Model' unvanını almıştı. Ünlü oyuncu, 2009 yılında YouTube müzik kanalı üzerinden yayınlandığı şarkılar ile adından söz ettirmeye başladı. Halil İbrahim Ceyhan, aldığı eğitimlerin ardından oyunculuk yapmaya başladı. Halil İbrahim Ceyhan'ın setten arta kalan zamanlarında şarkı sözleri yazmaya devam ettiği öğrenildi.

EMANET DİZİSİNİN KONUSU NE?

Annesiz ve babasız kalan yeğenleri Yusuf'u kutsal bir emanet gibi gören Seher ve Yaman'ın kalplere dokunan öyküsü Emanet ile izleyici karşısına çıkıyor. Emanet dizisi hafta içi her gün 19: 00'da Kanal 7'de ekrana geliyor.