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46 ilde "Çengel-3" operasyonu! 1 milyon litre kaçak akaryakıta el konuldu - Son Dakika

46 ilde "Çengel-3" operasyonu! 1 milyon litre kaçak akaryakıta el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 46 ilde düzenlenen "Çengel-3" operasyonlarında 91 şahsa adli işlem, 43 şahsa idari işlem yapıldığını ve 1 milyon litre kaçak akaryakıta el konulduğunu açıkladı. Ayrıca, 13 milyon TL'lik vergi kaybının engellendiği belirtildi.

46 ilde "Çengel-3" operasyonu! 1 milyon litre kaçak akaryakıta el konuldu
30.11.2023 - 08:36,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Akaryakıt kaçakçılığına yönelik 46 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Çengel-3" Operasyonları'nda 91 şahsa adli işlem, 43 şahsa idari işlem yapıldığını belirterek 1 milyon litre kaçak akaryakıta el konulduğunu ve 13 Milyon TL'lik vergi kaybının engellendiğini açıkladı.

1 MİLYON LİTRE KAÇAK AKARYAKITA EL KONDU

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akaryakıt kaçakçılığına yönelik 46 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Çengel-3" Operasyonları'nda 91 şahsa adli işlem, 43 şahsa idari işlem yapıldı. 1 milyon litre kaçak akaryakıta el kondu. 13 Milyon TL'lik vergi kaybı engellendi" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı: Çengel-3 Operasyonları'nda 1 Milyon Litre Kaçak Akaryakıta El Konuldu

AKARYAKIT KAÇAKÇILARINA 46 İLDE OPERASYON

Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri verdi; "Sizlerin emeklerine, helal rızkına, bereketli kazancına göz diken her kim varsa karşılarında biz varız. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız Koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığının katılımıyla; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Şanlıurfa, Van, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 46 ilde vergi kaybının önlenmesi, standart dışı akaryakıtın neden olduğu çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve suç gruplarının yasadışı faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacıyla "Çengel-3 Operasyonları" düzenlendi.

İçişleri Bakanı: Çengel-3 Operasyonları'nda 1 Milyon Litre Kaçak Akaryakıta El Konuldu

PİYASA DEĞERİ 38 MİLYON TL

Operasyonlarda: 278 adrese arama yapıldı. 1 milyon litre ve piyasa değeri yaklaşık 38 milyon TL olan kaçak akaryakıt ele geçirildi. 91 şahsa adli işlem, 43 şahsa idari işlem yapıldı. Toplamda 20 milyon 825 bin 351 TL idari para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanı: Çengel-3 Operasyonları'nda 1 Milyon Litre Kaçak Akaryakıta El Konuldu

13 MİLYON TL'LİK VERGİ KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede piyasa değeri yaklaşık 13 Milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi. Operasyonu gerçekleştiren Polislerimizi ve Gelir İdaresi Başkanlığımız çalışanlarını tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında kaçakçılara ve sahteciliğe karşı operasyonlarımız artarak devam edecek."

İçişleri Bakanı: Çengel-3 Operasyonları'nda 1 Milyon Litre Kaçak Akaryakıta El Konuldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika 46 ilde 'Çengel-3' operasyonu! 1 milyon litre kaçak akaryakıta el konuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 46 ilde "Çengel-3" operasyonu! 1 milyon litre kaçak akaryakıta el konuldu - Son Dakika
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