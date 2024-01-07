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Erdoğan tek tek açıkladı! İşte İstanbul dahil 26 ilin belediye başkan adayları - Son Dakika
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Erdoğan tek tek açıkladı! İşte İstanbul dahil 26 ilin belediye başkan adayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını açıkladı. Buna göre Artvin adayı Mehmet Kocatepe, Bursa adayı Alinur Aktaş, İstanbul adayı Murat Kurum, Kocaeli adayı Tahir Büyükakın oldu. İşte tüm liste.

Erdoğan tek tek açıkladı! İşte İstanbul dahil 26 ilin belediye başkan adayları
07.01.2024 - 13:53,  Güncelleme: 15:42
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Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, AK Parti'de kritik gün geldi çattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti'nin İstanbul dahil 26 il için belirlediği adayları resmen duyurdu. İşte 26 ilin adayları.

BİR KEZ DAHA GAZZE'YE DESTEK MESAJI VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde: "Yeniden İstanbul. Hazır mıyız? Sevgili İstanbullular, kıymetli hanımefendiler, sevgili genç kardeşlerim, değerli dava ve yol arkadaşlarım sizlere kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. 81 vilayetimizin tamamındaki teşkilat mensuplarımıza selamlarımı iletiyorum.

"Ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz" inancıyla vatanımızın bekası uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kalanlarına başsağlığı diliyorum. İsrail şiddetine maruz kalan Gazzeli kardeşlerimiz için yüreklerimizin dağlandığı bir dönemdeyiz. İsrail'in barbarca saldırılarında şehit düşen 23 bin Filistinli kardeşimize de Allahtan rahmet diliyoruz. Daha fazla çocuk öldürerek abad olacaklarını zannedenler er ya da geç ilahi adaletle yüzleşeceklerdir. Biz de bu süreçte zalimlerden hukuk önünde hesap sorulması için her türlü çabayı göstereceğiz. Birileri istiyor diye biz mazlumlara asla sırtımızı dönmeyeceğiz. Filistinli kardeşlerimizin yanında dimdik duracağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan isimleri tek tek açıkladı! İşte İstanbul dahil 26 ilin belediye başkan adayları

"ARAŞTIRMALAR SONUCUNDA ADAYLARIMIZI BELİRLEDİK"

Bugün burada 31 Mart 2024 seçimlerinde partimizi temsil edecek 11 büyükşehir ve 15 şehir adayımızı açıklamak üzere bir aradayız. Mahalli seçim sürecinin bu ilk tanıtım toplantısında adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum. AK Parti ülkemizde istişare kültürünün uygulandığı tek siyasi partidir. Araştırmalar değerlendirmeler sonunda adaylarımızı belirledik. Elbette bu konuda da eksiğimiz olabilir ama bu şehirlerimiz için en hayırlısını istediğimizden hiç kimse şüphe etmesin. Esasen bizim belediyecilikteki müptesebatımız yeni değildir. 30 yıllık birikim ve donanıma sahibiz. Biz rüştümüzü önce yerel yönetimlerde ispat ettik. Türkiye'de belediyecilik anlayışında yepyeni bir çığır açtık. Elde ettiğimiz başarılarla ülke yönetimine talip olduk. Ülkemizin eksiklerini de tamamlamak için harekete geçtik. İstanbul çöp, çukur, çamur olarak tanımlanmıyor muydu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan isimleri tek tek açıkladı! İşte İstanbul dahil 26 ilin belediye başkan adayları

"DONANIMLI ADAYLAR SEÇTİK"

Bunlardan İstanbul'umuzu nasıl temizlediysek şimdi de tüm Türkiye'de bu temizlik için yola çıktık. Karşımda şu an bir slogan var; Yeniden İstanbul, Yeniden AK Parti... Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazırız, kararlıyız. Amacımız 31 Mart 2024 seçimleri için milletimizin huzuruna gerçek belediyecilik sözümüzü yerine getirecek adaylarla yola çıkmaktır. Eser siyaseti hizmetlerimizi belediyecilikle tamamlamadan eksik kalacağına inanıyoruz. Hatta muhalefet partilerinin yönetiminin kötü olmasının da faturasını biz ödemek mecburiyetinde kalıyoruz. Ülkemizi ve şehirlerimizi böyle bir iklimle karşı karşıya bırakmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Adayları tespit ederken şehirlerin her anında yanında olacak donanımlı adaylar seçtik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan isimleri tek tek açıkladı! İşte İstanbul dahil 26 ilin belediye başkan adayları

"KİMSENİN BECERİKSİZLERE TIPIŞ TIPIŞ OY VERME MECBURİYETİ YOKTUR"

Mecbur değilsin, Şehrin seninle değişsin diyoruz. Hiç kimse beceriksizlere tıpış tıpış oy verme mecburiyeti yoktur. İşte bu anlayışla kendini değil, kentini düşünen, laf değil, proje üreten, kibirle değil, tevazuyla hareket eden belediye başkan adaylarıyla milletimizin karşısına çıkıyoruz. 15 Ocak'ta da büyük bir törenle seçim startını vereceğiz. Gece gündüz sahada olacağız. Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'ta seçim zaferlerimize en büyük halkayı ekleyeceğimize inanıyoruz. 30 büyükşehir ve 519 ilçesi, 51 ili ve 403 ilçesi, 390 beldesiyle belediyecilikte yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. 50 bin 500 mahalle ve köy muhtarımız da bu seçimde belirlenecek. Dünyada yerel demokrasinin bu kadar düzgün işlediği pek az ülke vardır.

Tamamen hür iradeyle mahalli idarelerini belirleyecek tüm vatandaşlarımıza şimdiden şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimizin tercihi ne olursa olsun başımızın üzerinde yer vardır. Bizim siyasi kültürümüzde millete küsme olmaz. Biz sadece tercihlerini eser ve hizmet siyasetinden yana kullanmalarını istemekle mükellefiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan isimleri tek tek açıkladı! İşte İstanbul dahil 26 ilin belediye başkan adayları

Adayları açıklanan büyükşehirler:

  • İstanbul - Murat Kurum
  • Kocaeli - Tahir Büyükakın
  • Eskişehir - Milletvekili Nebi Hatipoğlu
  • Bursa - Mevcut belediye başkanı Alinur Aktaş
  • Denizli - Mevcut belediye başkanı Osman Zolan
  • Balıkesir - Mevcut belediye başkanı Yücel Yılmaz
  • Aydın - Milletvekili Mustafa Savaş
  • Samsun - Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan
  • Erzurum - Mevcut belediye başkanı Mehmet Sekmen
  • Muğla - Prof. Dr. Aydın Ayaydın
  • Ordu - Mehmet Hilmi Güler

Adayları açıklanan diğer iller:

YORUMLAR (4)
  • Bay RİZE: En düsük emekli maaşını açıkla önce önce bizi gör sonra biz seni görürüz Yanıtla 52 26
  • Mesut Gülmez: Bay Rize memleketinden ne olduğun belli az çok. Yani diyorsun ki para için satılmaya hazırım. 41 15
  • Müge Tan: Emekli zammı ne oldu reis bırak İstanbulu şimdi kazanamayacaksınız zaten Yanıtla 31 19
  • BİLAL DEMİRCİ: Emeli seni mahvedecek çoğul bitti azı kaldı Yanıtla 28 11

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