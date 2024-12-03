Özel, Bahçeli\'nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye gündeminin ekonomik sorunlar olduğunu belirten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisi ve partisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı kameralar önünde yırttı.

Özel "Devlet Bey istiyor ki bunları konuşayım. Senin istediğin zaman senin istediğin şeylerin konuşulması çok gerilerde kaldı" diyerek asgari ücret, çeyrek altın hesabı pankartlarını havaya kaldırdı.

CHP lideri Özgür Özel'in grup toplantısındaki açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Türkiye İttifakı ile Türkiye'nin birinci partisi olan, CHP'yi hep baba evi olarak nitelendirdik. Gazi Mustafa Kemal'in partisini hep birlikte Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında iktidar yapacağını söyledik. Şu anda İzmir milletvekili olan, bir isim geliyor ve ekonomi takımımızın gücüne güç katmaya, İzmir'deki gücümüze güç katmaya devam ediyor. Ümit Özlale'yi davet edelim. Bundan sonra Özlale ile birlikte hem ekonomi takımımız daha güçlü hem İzmir'de daha güçlüyüz. Ailemiz büyümeye devam ediyor.

"ENGELLİ BAKANLIĞI İKTİDARIMIZIN İLK GÜNÜNDE HAYATA GEÇECEK"

En düşük engelli aylığı söylemeye utanıyorum 280 lira en fazlası da 5 bin liraya ancak çıkıyor. Sefalet olduğunu anlatırken birileri engellilerin 280 lirayla dezavantajlarını ortadan kaldırdıklarını iddia ediyor. Dün tüm engellilerimizle konuşurken ifade ettim, güçlü bir bütçesi olan icracı bir Engelliler Bakanlığı iktidarımızın ilk gününde hayata geçecek. Engelli maaşını net asgari ücret yapacağız. Engelli ve yaşlısına bakan vatandaşlarımıza ödenen evde bakım parasını net asgari ücret düzeyine çıkaracağız. Engelliler haftasında ödenmek üzere her yıl net asgari ücreti seyyanen yılda bir kez engellilere vermekten geri durmayacağız.

2500 engelli öğretmen atama bekliyor. Hem o öğretmenlerimiz hem aileleri için verilen bu sözlerin tutulması için takipçi olacağız. CHP iktidarında, birinci yıldan itibaren engelliler satranç turnuvasında, hep bir soruyu sordu. Belediyenizden memnun musunuz? Döndüler ve dediler ki çok memnunuz, Allah belediye başkanlarından razı olsun. İktidarımızdan birinci yılında tüm engellilere CHP adına şu özgüvenle soracağım. 'İktidarımızdan memnun musunuz' dediğimde, "Çok memnunuz sözünüzü tuttunuz" dedirteceğim.

"2002'DEN BUGÜNE KADAR 2079 MADENCİ HAYATINI KAYBETTİ"

Yüzyıllar önce Roma İmparatorluğunda zorba bir bürokratın kızı Sanra Barbara kaçarak bir madene sığınır. Barbara madenden ayrıldığında zorba babası tarafından katledilir. Barbara'nın madene sığındığı gün Dünya Madenciler Günü olarka kutlanır. Aslında bütün dünyaya ilham olan olayın yaşandığı bu topraklarda Dünya Madenciler Günü coşkuyla değil, Almanya'daki gibi eğlencelerle değil, boynumuz bükük ve taziye tadında geçmektedir. Almanya'da 62'den beri ölümlü kazalar olmazken, bizim topraklarımızda "maalesef bu mesleğin fıtratında ölüm var" lafı normalleştirilmeye çalışılıyor.

"AK PARTİ DÖNEMİNDE 6 TANE DAHA SOMA YAŞADIK"

Ömrüm buna itirazla geçti. Hans'ın fıtratında olmayanın Hasan'ın fıtratında olmayacağını, bu kazaların önüne geçmenin mümkün olduğunu ama bunu bir sermaye mantığıyla değil anayasayla güvence altında olan, özelleştirilmesi yasak olan ama anayasanın arkasında, işletme hakkı diyerek özelleştirilen madenlerin kar hırsı yüzünden olduğunu söylemeye devam edeceğim. 2002'den bugüne kadar, AK Parti döneminde tam 2079 madenci hayatını kaybetti. Biz hep Soma'yı biliyoruz. AKP döneminde tam 6 tane daha Soma yaşadık biz. Bütün madencilere ve emekçilere diyorum ki; örgütlenin, sendikalı olun, haklarını arayın ve savunun diyorum.

NASUH MAHRUKİ'NİN TUTUKLANMASI

Bir diğer tarafta Nasuh Mahruki 20 Kasım'dan beri tutuklu. Sadece görüşlerini belirtmiş. Mahruki annesini kaybettiğinde ölen öldü diyerek dört gün enkazın altından çıkmayan birisidir.

ERDOĞAN'A 'İSRAİL' PROTESTOSU

TRT World forumunda, Sayın Erdoğan konuşuyor. 9 genç diyorlar ki, "Gemiler Gazze'ye Hayfa'ya değil", "İsrail'e ticaret devam ediyor" diyorlar. Özgür Filistin bayrağı açıyorlar. Bu çocukları yaka paça dışarı attılar. Demokrasi protesto rejimidir. Ama yaka paça götürdüler. Bu 9 arkadaşımızı Cumhurbaşkanına hakaret suçuyla tutukladılar. İsrail'le ticareti kınamanın, 'Gemiler Hayfa'ya değil Gazze'ye' demenin neresi hakaret?

"AVUKATLIK" ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Bir başka gizli tanıkla Ahmet Özer Türkiye'nin en büyük ilçesinin belediye başkanı Silivri'de tutuluyor. O büyük bir mücadele veriyor. O hariç 413 belediye başkanımız da... Bu hafta toplandık uzun uzun konuştuk. O kayyum siyasetinin Adalet Celladı Akın Gürlek tarafından yönetildiğini biliyoruz. Dedim ki, kardeşim bırak bu işleri istifa et git avukatlık yap. Aslında değerli mesleğine dön diyerek söyledim. Bazı barolar açıklama yaptılar. Eleştiren eleştirmeye açık olacak. Böyle bakmak lazım. Ama çok iyi niyetliydi, yanlış anlaşıldı. Esas İstanbul Barosu'nu okurken çok önemli bir eksik yaptığımı fark ettim. Diyor ki İstanbul Barosu, "Avukatlık andına aykırı hareket eden savcı ve yargıçlar avukatlığa kabul koşullarından yoksundurlar." Diyorlar ki "Sizin dediğiniz gibi istifa ederse, bu kadar hukuksuzluk sırtındayken baroya da kaydolamaz". Bu düzeltme için İstanbul Barosu'na çok teşekkür ediyorum. Başta biricik evladım Hukuk Fakültesinden mezun gönlünü adalet aramaya adayan herkesin önünde saygıyla eğiliyorum.

AİLE HEKİMLERİNİN EYLEMLERİ

Aile hekimleri bir kez daha eylemdeler. Çünkü bir yönetmelik çıktı. Onları hekim değil yarış atı gibi gören, onları istatistiklere göre değerlendiren ona göre para veren, özlük haklarını ellerinden alan saçma sapan bir yönetmelik. Her hafta bir gölge bakanımız, ulaştırma, konut sorunu ile iligili deprem bölgesinde. Ama mücbir sebebi kaldırdılar, getirmiyorlar. Hadi bakalım vergi verin. demeye başladılar. Esnaf Hatay'da kepenk kapatıyor. Kepenk üstüne de 'Mücbir sebep dolayısıyla kapalıyız' yazacağız dediler. mücbir sebep uygulaması derhal yeniden hayata geçirilmeli.

"ATATÜRK'E NE DEDİYSE TERSİNİ YAPIYORLAR"

Biz Türkiye'nin birinci partisiyiz. Ve Bu partinin kurucusu bize vasiyet niteliğinde dış politikaları öğütleri bıraktı. Bunlardan birincisi komşularınla iyi geçin, onların iç işlerine karışma, toprak bütünlüğüne saygılı ol. 2010'ların başlarından başlayıp bugüne kadar, Emevi camiinde namaz kılmaya gitmeler, Esad'ı katliamcı ilan edip Suriye'yi bölmek üzerinden söylemler... Atatürk ne dediyse tersini yapıyorlar. Bunun sonunca milyonlarca sığınmacı Türkiye'ye geldi, bizim gencimiz yerine ucuz iş gücü oluyorlar, bizim gencimiz işsiz. Bu ülkede ne huzurları var ne huzur veriyorlar. Bu süreçte halen daha birileri aynı yanlışta ısrar ediyor. En önemli aktör Türkiye'dir, Biz bu yaşananlara kayıtsız kalamayız, soğuk kanlılığı elimizden bırakmamalıyız. Devlet kuran parti dış politikaya devlet ciddiyeti zaviyesinden bakmalıdır.

Türkiye sonu belli olmayan maceralardan uzak durulmalıdır. HTŞ terör örgütlerinin Suriye rejimini geriletme çabalarına temkinle yaklaşılmalıdır. İran'ın bölgede zayıflatılması mezhep savaşlarının körüklenmesi, İsrail'in hakimiyetinin artması ve güvenliğinin sağlanması Ankara'nın önceliği olmamalıdır. Öte yandan, Rusya'nın mevzi kaybetmemesi, İran'ın yeniden toparlanması da Ankara'nın oyun planı olamaz. Bizim safımız vatandaşımızın güvenliği neredeyse o taraftır.

ESAD'A ÇAĞRI YAPTI

Yurttaşlarımızın güvenliği Suriye'deki istikrarı mı gerekli kılıyor CHP orada durmaktadır. Esad'la görüşülsün derken temel gayemiz Türkiye'deki sığınmacı sorununun çözümüdür. Esad'a çağrımızdır, herkes gittiğinde biz burada olacağız. Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak sizin menfaatinizedir.

"SAYIN ERDOĞAN'I UYARIYORUM: GEÇMİŞTEN DERS ALIN!"

Sayın Erdoğan'ı uyarıyorum. Geçmişten ders alın. Çökmüş Suriye politikanızın üzerinde yeni yıkıntılarla bir inşaat kurmaya çalışmayın. Temelsizdir, yeniden çökecektir. Suriye'de karmaşaya müdahil olmaya fazla heveskarlar. Troller, sözde uzmanlar yorumcular Suriye'de Türkiye adına adeta bir fetih harekatının başladığını anlatmaktalar. Bir kez daha Erdoğan'a sesleniyorum. Gaziantep'te yurttaşlarımızı Hatay'daki yurttaşlarımızın acılarını hatırlayın 10 Ekim katliamını hatırlayın. Bu maceradan geri dönün.

BAHÇELİ'YE YANIT

Devlet Bey istiyor ki bunları konuşayım. Senin istediğin zaman senin istediğin şeylerin konuşulması çok gerilerde kaldı. Bahçeli ile konuşacak bir şey yok. Devlet Bey'e inat suni gündemi değil, gerçeği konuşacağız."