A MİLLİLER, A LİGİ'NE YÜKSELMEYİ SON MAÇA BIRAKTI - Son Dakika
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A MİLLİLER, A LİGİ'NE YÜKSELMEYİ SON MAÇA BIRAKTI

A MİLLİLER, A LİGİ'NE YÜKSELMEYİ SON MAÇA BIRAKTI- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki 5'inci maçında Kayseri'de Galler ile golsüz berabere kaldı.

17.11.2024 01:18
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A MİLLİLER, A LİGİ'NE YÜKSELMEYİ SON MAÇA BIRAKTI

- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki 5'inci maçında Kayseri'de Galler ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 11'e yükselten Ay-yıldızlılar, gruptaki liderliğini sürdürdü.

- Milliler, Karadağ maçının hazırlıklarına yapacağı antrenmanla başlayacak.

BEŞİKTAŞ

- Dört gün izinli olan Siyah-beyazlılar, Göztepe maçı hazırlıklara 19 Kasım Salı günü devam edecek.

GALATASARAY

11.00 Sarı-kırmızılılarda Bordum FK maçının çalışmalarını sürdürecek.

TRABZONSPOR

- Günü izinli geçirecek olan bordo-mavililer, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de haftanın maçları oynanacak.

- Kadın Futbol Süper Ligi

13.00 Bornova Hitabspor - Hakkarigücü (Bornova İlçe)

14.00 Trabzonspor - Beylerbeyi (Papara Park)

14.00 Fenerbahçe Petrol Ofisi - Beşiktaş United Payment (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis)

14.00 Çekmeköy Bilgidoğa - Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Ömerli)

15.00 Ünye Kadın Spor Kulübü-Algspor (Ünye İlçe)

BASKETBOL

- Basketbol Süper Ligi

13.00 Bahçeşehir Koleji - Darüşşafaka Lassa (Sinan Erdem)

15.30 TOFAŞ - Aliağa Petkimspor (TOFAŞ)

18.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Bursaspor Yörsan (Pamukkale Üniversitesi)

20.30 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

15.00 BOTAŞ - Danilos Pizza (Ankara)

15.00 Fenerbahçe Opet - YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)

16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol - Emlak Konut (Kadir Has Kongre Merkezi)

18.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring - Nesibe Aydın (Sinan Erdem)

VOLEYBOL

- Sultanlar Ligi

13.00 Galatasaray Daikin - Nilüfer Belediyespor Eker (Burhan Felek Vestel)

15.30 VakıfBank - Türk Hava Yolları (Vakıfbank Spor Sarayı)

- Efeler Ligi

14.00 İstanbul Gençlikspor - Altekma (İstanbul Şehit Mustafa Özel)

14.00 Rams Global Cizre Belediyespor - Spor Toto (Cizre 100. Yıl)

15.00 Halkbank - Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Gollü)

17.00 Arkas Spor - On Hotels Alanya Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)

19.30 Fenerbahçe Medicana - TÜRŞAD (Burhan Felek Vestel)

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor A MİLLİLER, A LİGİ'NE YÜKSELMEYİ SON MAÇA BIRAKTI - Son Dakika

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