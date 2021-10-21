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Fenerbahçe adeta yıldızlar takıma döndü! Antwerp maçının ilk 11'leri netleşti - Son Dakika

Fenerbahçe adeta yıldızlar takıma döndü! Antwerp maçının ilk 11'leri netleşti

21.10.2021 18:49
Fenerbahçe adeta yıldızlar takıma döndü! Antwerp maçının ilk 11'leri netleşti

Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Fenerbahçe, sahasında Antwerp'le karşı karşıya geliyor. Saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı Rus hakem Sergei Ivanov yönetecek. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira, sakatlıktan dönen Tisserand'a ilk 11'de şans verdi. Diğer taraftan Trabzonspor maçıyla takıma dönen Sosa, uzun bir aradan sonra ilk 11'de forma giyecek.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde galibiyet hasretini Antwerp karşısında bitirmek istiyor. Grupta 1 puanla 3. sırada yer alan sarı-lacivertliler karşılaşmadan 3 puan çıkarıp zirveyi yakalamak istiyor.

SERDAR AZİZ VE MERT HAKAN YANDAŞ KADRODA YOK

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş, Royal Antwerp maçında görev yapamayacak. Bu 2 oyuncunun yanı sıra UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da forma giyemeyecek. Antwerp'de sakatlıkları bulunan Radja Nainggolan, Aurelio Buta ve Koji Miyoshi'nin oynaması beklenmiyor.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Min-Jae, Szalai, Osayi, Sosa, Gustavo, Ferdi, Mesut, Valencia, Berisha

Royal Antwerp: Butez, De Laet, Engels, Almeida, Bataille, Verstraete, Yusuf Alhassan, Fischer, Benson, Frey, Samatta.

Fenerbahçe adeta yıldızlar takıma döndü! Antwerp maçının ilk 11'leri netleşti

Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe adeta yıldızlar takıma döndü! Antwerp maçının ilk 11'leri netleşti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe adeta yıldızlar takıma döndü! Antwerp maçının ilk 11'leri netleşti - Son Dakika
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