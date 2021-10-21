Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde galibiyet hasretini Antwerp karşısında bitirmek istiyor. Grupta 1 puanla 3. sırada yer alan sarı-lacivertliler karşılaşmadan 3 puan çıkarıp zirveyi yakalamak istiyor.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş, Royal Antwerp maçında görev yapamayacak. Bu 2 oyuncunun yanı sıra UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da forma giyemeyecek. Antwerp'de sakatlıkları bulunan Radja Nainggolan, Aurelio Buta ve Koji Miyoshi'nin oynaması beklenmiyor.
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Min-Jae, Szalai, Osayi, Sosa, Gustavo, Ferdi, Mesut, Valencia, Berisha
Royal Antwerp: Butez, De Laet, Engels, Almeida, Bataille, Verstraete, Yusuf Alhassan, Fischer, Benson, Frey, Samatta.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe adeta yıldızlar takıma döndü! Antwerp maçının ilk 11'leri netleşti - Son Dakika Spor