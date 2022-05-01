Süper Lig'e yükselen Ankaragücü camiasından açıklamalar - Son Dakika
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Süper Lig'e yükselen Ankaragücü camiasından açıklamalar

01.05.2022 20:52
Süper Lig'e yükselen Ankaragücü camiasından açıklamalar

Spor Toto 1. Lig de Samsunspor ile 0-0 berabere kalan ve bu skorun ardından Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyen MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Teknik Direktör Mustafa Dalcı ve futbolculardan Alperen Babacan ile Sinan Osmanoğlu açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig de Samsunspor ile 0-0 berabere kalan ve bu skorun ardından Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyen MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Teknik Direktör Mustafa Dalcı ve futbolculardan Alperen Babacan ile Sinan Osmanoğlu açıklamalarda bulundu.

MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Eryaman Stadyumu'nda karşılaştığı Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Başkent ekibi, bu skorun ardından ligin bitimine 3 hafta kala puan sıralamasında ilk iki sırada olmayı ve Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Maçın ardından konuşan Başkan Faruk Koca, Teknik Direktör Mustafa Dalcı ve futbolculardan Alperen Babacan ile Sinan Osmanoğlu değerlendirmelerde bulundu.

Koca: "Biz baştan beri hedefe kilitlendik"

Sezon başından beri tek hedeflerinin şampiyonluk olduğuna değinen MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, "Bugün Ankaragücü için önemli bir gün. Şampiyonluk günü. Çok stresli bir süreç yaşadı bu kulüp. Bu lig çok zor bir lig. Hangi takımın hangi takımı yeneceği belli değil. Baştan beri hazırlıklarımızı bugüne göre yaptık. Biz baştan beri hedefe kilitlendik. Böyle bir yapılanma yaptık. Bugün bu hedefe ulaştığımız için çok mutluyuz. Süper Lig'e çıktık ama bir şampiyonluk kutlaması olacak. İlerleyen günlerde bir gün belirleyeceğiz ve kutlama 19 Mayıs Stadyumu'nun yerinde olacak. 19 Mayıs Stadı'nın yapılması için camiaya bir mesaj vereceğiz. O gün camianın bütün şampiyonluk coşkusunu beraber yaşayacağız. Bütün camiamızı kutluyorum. Ankara'ya hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Dalcı: "Ankaragücü layık olduğu yere geldi"

Ankaragücü'nü Süper Lig'e taşımaktan ötürü mutluluk duyduklarını ifade eden Teknik Direktör Mustafa Dalcı ise, "Çok mutluyuz. Ankaragücü layık olduğu yere geldi. Hayatımız içerisindeki en gurur verici zamanlardan bir tanesi. Ligi başından sonuna kadar domine eden bir Ankaragücü vardı. Sonuna kadar hak eden bir Ankaragücü maçı vardı. Umarım bundan sonra Ankaragücü hak ettiği bu ligde kalır. Herkes başka bir sevinç ve duygu yaşıyor. Buradan bütün oyumcularımın yüreğinden öpüyorum. Taraftar bu takımın her şeyi. Bugüne kadar bizi destekleyen, desteklemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz de bir sene boyunca karakterimizi bozmadan saygı gösterdik. Hepsine çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Osmanoğlu: "Kazandığımız için inanılmaz mutluyuz"

Futbolculardan Sinan Osmanoğlu ise hedeflerine ulaştıkları için mutlu olduğunu belirterek, "Sezon başından beri çok inandık, istedik. Bunun için çok mücadele ettik. Çok fazla emek var. Sadece futbolcular değil, Yönetim, taraftar, çalışan personel buna inanmıştı. Her zor şartta birlikte ayakta kaldık. İyi bir sezon geçirdik. Bunu şampiyonluğa ulaştırmak çok önemliydi. Biz de bunu kazandığımız için inanılmaz mutluyuz. Bunu burada yaşamak, buna şahit olma ve içinde yaşamak çöz özel benim için" dedi.

Babacan: "Sezonun ilk kampından beri tek hedefimiz şampiyonluktu"

Süper Lig zaferine taraftarlarına armağan eden Alperen Babacan da, "Takım olarak camiaya şampiyonluk hediye ettiğimiz için çok mutluyuz. Sezonun ilk kampından beri tek hedefimiz şampiyonluktu. Çok çalıştık, çabaladık. Her maç üzerine koyarak ilerlemeye çalıştık. Bazı zor ve kötü dönemler oldu ama üstesinden geldik. Kazanarak şampiyon olsaydık daha iyi olurdu ama sonuç olarak Süper Lig'deyiz. Taraftarlar doyasıya kutlasın. Biz onlar için şampiyonluk hedefledik ve bunu başardık. Çok mutluyuz" diye konuştu. - ANKARA

Süper Lig'e yükselen Ankaragücü camiasından açıklamalar
Süper Lig'e yükselen Ankaragücü camiasından açıklamalar
Süper Lig'e yükselen Ankaragücü camiasından açıklamalar
Süper Lig'e yükselen Ankaragücü camiasından açıklamalar

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Spor Toto Süper Lig, Alperen Babacan, Mustafa Dalcı, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig'e yükselen Ankaragücü camiasından açıklamalar - Son Dakika


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