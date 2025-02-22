İstanbul\'da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız

Yaşam

Vatandaşın kar çilesi! Patron \'işe gel\' deyince böyle isyan etti

İstanbul'u etkisi altına alan kar, dün akşamdan itibaren bazı ilçelerde yeniden şiddetini artırmaya başlarken, öğleden sonra tipi yaşanması bekleniyor. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre gece hissedilen sıcaklık eksi 5'lere düşecek.

İSTANBUL İÇLELERİNE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'nin günlük raporunda İstanbul'un tüm ilçeleri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde görülecek kar yağışlarının, cumartesi günü kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olacağı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan son değerlendirmede kar yağışının bugün etkisini daha da artıracağı ifade edildi.

Kuvvetli kar yağışının, pazartesi günü etkisini yitireceği, salı günü ise sabah saatlerinde İstanbul'da buzlanma beklendiğine dikkat çekildi.

TAKSİM BEYAZA BÜRÜNDÜ

Gün boyu aralıklarla devam eden kar yağışı İstanbul'un tarihi ve turistik noktalarının gözbebeğinden biri olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde etkisini gösterdi. Taksim Meydanı beyaza bürünürken gece 04.00 sıralarında bile yerli ve yabancı turistler fotoğraf çekerek kar yağışını ölümsüzleştirdi.

İSTANBUL DONACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, salı gününe kadar tüm yurtta sıcaklığın mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında ölçüleceğini bildirdi.

Acar, sıcaklığın Ankara'da eksi 10-11, İstanbul'da eksi 2-3 dereceye kadar düşeceğini, İzmir'de de sıfırın altına ineceğini aktardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, İstanbul için 3 günlük kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunduğunu hatırlatan Acar, kar yağışlarının Karadeniz ve Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in sahil kesimlerinde yoğun olacağını vurguladı.

İSTANBUL'DA PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Kenti beyaz örtüyle kaplayan karın tadını ise okul tatilini fırsat bilen çocuklar ile aileleri çıkarıyor. Son iki gündür okulların tatil edildiği İstanbul'da yeni bir kar tatili ihtimali de gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca öğrenci ile velileri şimdiden "24 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

"KAR YAĞIŞI HAFTA SONU DA DEVAM EDECEK"

Konuya ilişkin CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Şen, "Gece sıcaklık düşeceği için kar yerde kalacak. Bu gece, yarın ve pazar akşama kadar kuvvetli kar yağışların devam edeceğini söyleyebiliriz" dedi.

"PAZARTESİ GÜNÜ DE OKULLAR TATİL OLABİLİR"

Şen, sözlerine şu şekilde devam etti: "Pazar akşamı bu senin en soğuk günü olacağı için Pazartesi günü de okullar tatil olabilir. Bunun sebebi buzlanma olacaktır. İstanbul'da sıcaklık -4 dereceye düşecek. Okul servisleri çıkamayabilirler. Bu tabii ki Pazar günü yeniden değerlendirilecektir."

VALİ GÜL'DEN YANIT

İstanbul Valisi Davut Gül, "Pazartesi okullar tatil mi?" sorusuna yanıt verdi. Vali Gül,kararın hava durumuna bağlı olarak verileceğini söyledi.

Vali Gül'ün açıklamaları şöyle:

"Tatil işi benim isteğime bağlı ya da çok keyfi bir durum değil. Hava durumu kötüyse olur ama hava durumu iyiyse tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir, o heyecanla okullarına giderler. Ama gördüğümüz kadarıyla, meteoroloji tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi hava güzel. İnşallah pazartesi gününden başlayarak okulun artık tadını çıkartacağız"

MOTOSİKLET VE KURYELERE TRAFİK YASAĞI

Cuma günü saat 24.00'ten itibaren motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkması da ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

KAR FIRTINAYLA BİRLİKTE GELECEK

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, megakentte kar yağışının cumartesi günü de yoğun şekilde devam edeceği uyarısında bulundu. Pazar günü kar yağışının zayıflayacağını söyleyen Dilek Çalışkan, "Kar yağışı pazar günü Anadolu Yakası ve Boğaz hattında daha etkili olacak." diye konuştu.

HAVALİMANLARINDA 1377 SEFER İPTALİ

Alınan bazı 'kar' tedbirleri kapsamında, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 682, İstanbul Havalimanı'nda ise 695 sefer iptal edildi.

Öte yandan valilikten yapılan açıklamaya göre, şehrin iki yakasında da enerji verilemeyen mahallenin bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, kar yağışının etkili olduğu günlerde 178 yaralanmalı trafik kazasının yaşandığı ifade edildi. Ayrıca, bin 120 evsiz veya sokakta yaşayan kişinin de, bulundukları yerden alınarak otel ya da geçici konaklama merkezlerine yerleştirildiği ifade edildi.

METEOOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile bazı bölgelerde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Özellikle Karadeniz kıyıları, Kırklareli kıyıları, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis beklenirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Rüzgar, genel olarak kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek, ancak Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve Orta Karadeniz'de zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) olması bekleniyor. Kuvvetli kar yağışı, rüzgar, buzlanma ve çığ riski nedeniyle ilgili bölgelerde dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

13 İLDE SARI VE TURUNCU KOD

Balıkesir, Bolu, Bursa, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük, Düzce'de sarı ve turuncu kodlu alarm verildi. Bu illerde kar yağışı bekleniyor.