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"24 şehir ve 110 ilçe fay hattı üzerinde" - Son Dakika
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"24 şehir ve 110 ilçe fay hattı üzerinde"

Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, Türkiye'de 24 şehir, 110 ilçe ve 500'ü aşkın mahallenin 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üreten fay zonları üzerine yer aldığını söyledi.

08.12.2023 - 11:14,  Güncelleme: 12:49
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5.1'lik Gemlik Körfezi depremi sonrası açıklamalarda bulunan Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, Türkiye'de 24 şehir, 110 ilçe ve 500'ü aşkın mahallenin 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üreten fay zonları üzerine yer aldığını söyledi. Aykan bu illeri şöyle sıraladı: Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bingöl, Aksaray, Aydın, Denizli, Eskişehir, Erzurum, Erzincan, Hakkari, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tokat, Osmaniye, İzmir.

"GEMLİK DEPREMİNİN BÜYÜK MARMARA DEPREMİ İLE İLGİSİ YOK"

Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan; 5.1 büyüklüğündeki Gemlik depremini değerlendirerek, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu deprem gerçeğini anlattı. Mühendis Aykan, " Marmara Denizi'nde, Gemlik Körfezi açıklarında olan 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem başta Bursa, Balıkesir, İstanbul gibi birçok ilde hissedildi. Bu depremin, Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolu üzerinde beklenen Büyük Marmara Depremi ile ilgisi yok; farklı bir kolda, Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolu üzerinde oldu. Bu depreme öncü bir deprem ya da Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolunu tetikler diyemeyiz. Zaman zaman Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolunda depremler meydana geliyor, bu depremler ile güney kolun aktif olduğunu söyleyebiliriz. Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kollarında hem karada hem de deniz içerisinde deprem oluşturabilecek birçok fay zonları var. Tarihsel ve aletsel dönem içerisinde Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolunda 7'nin üzerinde meydana gelmiş önemli depremler var.

"BALIKESİR'DE DEPREM TEHLİKESİ YÜKSEK"

Bunlardan, 1953 yılında Yenice- Gönen Depremi 7.2 büyüklüğünde oldu. Yine güney kol üzerinde Manyas Depremi 1964 yılında 7 büyüklüğünde oldu. Bu önemli depremlerin yaşandığı Balıkesir il ve ilçeleri dünyanın sismik yönden en aktif faylarından biri olan Kuzey Anadolu Fayı'nın güney koluna ait fay segmentleri üzerinde konumlanmıştır. Bu nedenle tarihsel/aletsel dönemlerde kentin birçok depremde yıkıldığı can ve mal kayıplarının yaşandığı bilinmektedir. Bu depremlerden öne çıkanlar; 1672, 1845, 1867, 1577, 1897, 1898, 1935, 1944, 1953, 1964 depremleridir ve bu depremlerde can ve ekonomik kayıplar yaşandı. Balıkesir ve ilçelerini etkileyecek yaklaşık 20 fay segmenti bulunmaktadır ve çoğu 7 ve 7.2 büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahiptir. Tarihsel ve aletsel dönemlerde meydana gelen can ve ekonomik kayıplara neden olan depremlere baktığımız zaman, Balıkesir'in deprem tehlikesinin yüksek olduğunu rahatlıkla ifade edebilirim. Bu yüzden depreme karşı güvenli kent oluşturmamız gerekiyor ve gerekli önlemleri hiç vakit kaybetmeden almamız gerekiyor" dedi.

Uzmanlardan korkutan uyarı: 24 şehir ve 110 ilçe fay hattı üzerinde
Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan

"24 KENT, 5.5 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜKTE DEPREM ÜZERE FAY ZONLARI ÜZERİNDE"

Türkiye için değerlendirme yapan Aykan, şöyle devam etti: "Türkiye dünyanın en aktif tektonik kuşaklarının üzerinde bulunuyor. Ülkemizde 24 kentimiz, 110 ilçemiz, 500'ü aşkın mahallenin, MW= 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üreten fay zonları üzerinde yer aldığı bilinmektedir. Bu fayların sakınım bandı üzerinde 100 bine yakın bina bulunduğu ve bir milyona yakın insanımızın da bu binalarda yaşadığı düşünüldüğünde, ülkemiz ve ülke insanımızın karşı karşıya kaldığı risklerin ne derece büyük olduğu, yaşadığımız bu depremler ile gözler önüne serilmektedir. Ülkemizde, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bingöl, Aksaray, Aydın, Denizli, Eskişehir, Erzurum, Erzincan, Hakkari, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tokat, Osmaniye, İzmir illerimiz diri fay üzerindedir. Özellikle sismik boşluk olarak tanımladığımız yani kırılma zamanı gelmiş olan, yerleşim yerlerinden geçen diri faylar büyük risk oluşturmaktadır. Türkiye'de yaklaşık 20 yerde sismik boşluk olarak tanımladığımız, yani kırılma zamanı gelmiş, fay parçaları var. Bilimsel çalışmalara göre, özellikle Marmara Denizi içinden geçen kuzey kolu, Kuzey Anadolu Fayı başı olan Bingöl, Balıkesir, Kahramanmaraş taraflarındaki fay segmentleri sismik boşluk sınıfında tanımlandığından buralarda yakın gelecekte deprem olacağını gösteriyordu ve yakın gelecekte depremin olabileceğini ifade ettiğimiz bir yerde, Kahramanmaraş'ta Mw= 7.8 büyüklükte deprem oldu. Bu deprem beklenen bir depremdir.

MARMARA DEPREMİ, BU 7 İLİ AĞIR ŞEKİLDE ETKİLEYECEK

Özellikle sismik boşluk olarak değerlendirdiğimiz yani deprem üretme zamanı gelmiş Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolu olan, Marmara Denizi içerinden geçen kolda olacak bir deprem, Marmara Denizi'ne kıyısı olan tüm illeri; İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Çanakkale, Kocaeli, Tekirdağ gibi 7 ilimizi ağır bir şekilde etkileyecektir. Fayın deprem üretme zamanı gelmiş, o yüzden her an olabilir anlamına geliyor. Marmara Bölgesi, nüfus yoğunluğu, sanayi, ekonomi, tarihsel birikim bakımından en yoğun olan bölgedir."

"24 şehir ve 110 ilçe fay hattı üzerinde"
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Kenan Acısever: ben düşündüm ki 50 - 100 suç dosyası olanları fay hatı gecen bir mahallede toplayıp ücretsiz ev verip orada yaşatmak deprem gelecekmiş gelsin ne hikmetse hep günahsızlar depremde gidiyor belediyeler ne diyor paralılar pahalı semtlerde oturuyor evleri sağlamda parası olmayanların evi sakat da onlar ölüyor kimin umurunda pardon simdi secim var herkes değerli unuttum pardon ??? Yanıtla 4 3
  • Alirıza BÜYÜKAFŞAR: Vadesi yetmedi ise ne olacak? Bunların kesin öleceğini biliyormusun?? 1 0

Marmara Denizi, Balıkesir, Türkiye, Deprem, Deprem, Yerel, Son Dakika

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