Türkiye yangınlarla boğuşuyor! Gelen görüntüler yürek burktu - Son Dakika
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Türkiye yangınlarla boğuşuyor! Gelen görüntüler yürek burktu

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Türkiye yangınlarla boğuşuyor! Gelen görüntüler yürek burktu
29.06.2025 18:16
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Türkiye yangınlarla boğuşuyor! Gelen görüntüler yürek burktu
Haber Videosu

Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Sakarya-Bilecik sınırında iki gündür devam eden orman yangını kontrol altına alınırken; İzmir'in Menderes, Seferihisar ve Gaziemir ilçelerinden de yangını haberleri geldi. Bursa'nın İnegöl ve Edirne'nin Lalapaşa ilçelerindeki yangınlar devam ederken; yangın bölgelerinden gelen görüntüler de yürekleri burktu.

Sakarya- Bilecik sınırında günlerdir devam eden yangın kontrol altına alınırken; ülkenin bir çok noktasından yeni yangın haberleri geldi. Yangın bölgelerinden gelen görüntüler ise yürek burktu.

Türkiye, günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yaz sıcaklarının başlamasıyla birlikte sayıları katlanarak artan orman yangınları, Türkiye'nin ciğerlerini yok ediyor.

SAKARYA-BİLECEK SINIRINDA YANGIN

Son günlerin en büyük yangını Sakarya-Bilecik sınırında başlayan ve iki gündür devam eden yangın olarak kaydedildi. Yangın, 35 kilometrelik geniş bir alana yayılırken; 16 yerleşim tahliye edildi.

Bölgedeki kimi köylerin tamamen kül olduğu bildirilirken; yangın ekiplerin günlerdir devam eden çabası ve çalışmaları sonucunda bugün kontrol altına alındı.

İZMİR'DE YANGINLAR ÇIKTI

Öte yandan bugün İzmir'in Menderes ilçesi ile Seferihisar'ın Orhanlı mahalleleri sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman Genel Müdürlüğüne ait 6 uçak, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi. Ekipler, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürdü.

İzmir'în Gaziemir Beyazevler Mahallesi yakınlarındaki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, bir helikopter, 3 arazöz ve bir su ikmal aracı ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

BURSA'DA DA YANGIN

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hamamlı ile Gündüzlü mahalleleri arasında bulunan çöplük alanda saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve orman ekipleri sevk edildi.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde de orman yangını çıktı ve ekiplerin müdahalesini sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜLER YÜREK BURKTU

Türkiye orman yangınlarıyla boğuşurken, yangın bölgelerinden gelen görüntülerde yürek burktu. Ülkenin ciğerleri, adeta alevlere teslim oldu.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yürütülen soruşturmalar kapsamında 17 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Tunç, "Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu, yangın nedeniyle tedbiren boşaltılmış, bin 81 tutuklu ve hükümlü çevre illerdeki açık ceza infaz kurumlarına güvenli şekilde nakledilmiştir. Aileleri ve yakınları süreç hakkında bilgilendirilmiştir. Şu anda ceza infaz kurumlarımızda herhangi bir tehlike bulunmamaktadır." açıklamasında bulundu.

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Son Dakika Dünya Türkiye yangınlarla boğuşuyor! Gelen görüntüler yürek burktu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 205622:
    itibardan maydanoz döner çıkmıyor hani yangin uçakları gerek yok ancak poz versin yandaş gazetecilerle uçaklarda uzun adam 18 17 Yanıtla
  • Eyup Kaya:
    hersene yazın yangın oluyor derhal ağır cezalar gelmeli ülkemizde ağaç bırakmadılar 12 1 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    Ormanı Yakan Mahluğatların Niyetleri Ne Acaba Ne Gibi Fayda Sağlayacak Onlara Orman Yanınca.. Bu Yangınlar Bilinçli Sabotajdır. 5 0 Yanıtla
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