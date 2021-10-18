30 yıl önce üretildi, fabrikadan çıktığı gibi duruyor

7 bin kilometredeki otomobile fiyat biçilemiyor

Örtü altında muhafaza ediliyor, 24 yıldır trafiğe çıkartılmıyor

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bir vatandaş, fabrikadan çıktığı gibi orijinalliğini koruyan 1991 model 7 bin kilometredeki otomobiline fiyat biçemiyor. Örtü altında muhafaza edilen çekici belgeli otomobil, 24 yıldır da trafiğe çıkartılmıyor.

Kırıkkale'de yaşayan Fatih Yunus Güzel, 1991 model Tofaş Doğan L marka 7 bin 779 kilometredeki otomobilini iş yerinde sergiliyor. Kilometre yazmasın diye kurtarıcı ile Aydın ilinden getirdiği otomobiline gözü gibi bakıyor. 24 yıldır trafiğe çıkartılamayan otomobil, fabrikadan ilk çıktığı gibi duruyor, saat gibi çalışıyor. Her gün iç ve dış temizliği yapılıyor. Lastiklerinin yere değmemesi için de sehpa üzerinde tutuluyor. Toz almaması diye de örtü altında muhafaza ediliyor. Fatih Yunus Güzel, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, sıfır ayarındaki 7 bin kilometredeki otomobiline fiyat biçmediğini söyledi.

"Şuanda 7 bin 779 kilometrede. Hata, boya, eziği, çiziği yok"

Fabrikasyon bir araç olduğunu ifade eden Güzel, "Kırıkkale'de oto galeri işiyle uğraşıyorum. Aracımız 1991 model ilk sahibinden alınma. 97 yılından bugüne kadar çekme belgeli. 97 yılından beri kullanılmayan bir araç. Şuanda 7 bin 779 kilometrede. Hata, boya, eziği, çiziği yok. Her şeyi ile fabrikasyon duran bir araç. Aküsünü sadece çalıştırmak amaçlı biz taktık. Kurtarıcı ile getirdik, Aydın'dan aldık ilk sahibinden. Aydın'dan geldiği günden beri sehpanın üzerinde duruyor bizde kullanmıyoruz" dedi.

"Sıfır ayarında bir araba"

Güzel, "Naylonları lastikleri her şeyi fabrikadan çıktığı gibi, hiçbir yerde güneş görmemiş. Bizim aldığımız ağabeyde zaten kapalı yerde saklamış. Baya korunmuş, sıfır ayarında bir araba. Fiyat anlamında şu an belirlemedik. Biz zaten yüksek fiyata aldık. Bayadır peşindeydik ağabey vermiyordu. İş sahibi olduğu için araba almak zor. Çünkü maddi değil de manevi daha çok duygusal bir olay oluyor. Almamız biraz zor oldu ama sağ olsun bizi kırmadılar. Onlarda bizim gibi koruyacağımıza inandıkları için aracı bize verdiler. Oradan kurtarıcı ile getirdik" diye konuştu.

"Şu an emsalini biz göremiyoruz"

Şu anda için satmayı düşünmediğini belirten Güzel, "Şu anda sehpanın üzerine kaldırdık, korumaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Fiyat biçme konusunda şimdi bu kupon, eski bir araç. Bu arabanın fiyatının önü açık, fiyat biçme gibi herhangi bir şeyimiz yok. Şu fiyattır, bu fiyattır diyemeyiz. Çünkü emsali olmayan bir araç, 7 bin 779 kilometrede fiyat olarak herhangi bir şey diyemeyiz. Şu an için satmıyoruz. Herhangi bir fiyat dediğimizde yok, saklıyoruz bakalım. Şuan emsalini biz göremiyoruz. Sosyal medyada olsun, internet ortamında olsun hiçbir yerde göremiyoruz. Zaten düşük kilometre araçlar benden çıkmadır" ifadesini kullandı.