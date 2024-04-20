Erzurum\'da konut satışları düştü

Ekonomi

TÜİK 2023 Mart dönemi iller konut satış istatistiklerini paylaştı. Erzurum'da ay içinde 623 konutun el değiştirdiği açıklandı. İl Mart ayı konut satış performansı kaydında ülkede 34, bölgede ise Elazığ'ın ardından 2'inci sırada yer aldı. Erzurum Bölgede ipotekli satış sayısı yüksekliği bazında 1, diğer satış türü kaydında ise 2'inci oldu.

Erzurum Mart 2024 Verileri

TÜİK verilerine göre Erzurum'da Mart ayı içinde 83 ipotek, 540 diğer yollardan olmak üzere 623 konut satışı yapıldı. 2023 yılı Mart ayına göre ipotekli satışlar yüzde 76,8 oranında azaldı, diğer yoldan satışlar yüzde 4,65 oranında arttı, toplam satışlarda düşüş oranı ise yüzde 28,71 olarak hesaplandı.

Erzurum 1 ve 2. El konut satışları

Erzurum'da Mart ayı içinde satışı yapılan 623 konutun 192'si birinci elden 431'i ise ikinci elden satıldı. Toplam satış içinde birinci el satışları yüzde 50,89, ikinci el satışları yüzde 69,18'lik oran gösterdi. 2023 yılı Mart dönemine göre birinci el satışlar yüzde 42,52, ikinci el satışları ise yüzde 10,76 oranında geriledi.

Erzurum 2023 Mart Ayı Verileri

Erzurum'da 2023 yılı Mart ayında 358 ipotek, 785 diğer yoldan olmak üzere toplam 968 konut satılmıştı. Bir önceki yılda 968 konutun 428'i birinci elden satılırken, 516'sının satışı ikinci el üzerinden kaydedilmiş, birinci el satış sayısı toplam satış sayısı toplamında yüzde 44,73'lük oran göstermişti.

Bölgesel Veriler

TÜİK verileri üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezince kaydedilen değerlendirmelere göre, Mart ayında Erzurum'da 623, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 889, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında bin 526, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 3 bin 988 konut satışı gerçekleşti

Erzurum'un Konut Satış Payı

TÜİK verileri üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezince kaydedilen hesaplamalara göre, Erzurum'da Mart ayında satılan konut sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 70,07, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 40,82, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise yüzde 15,62'lik pay gösterdi.

Bölge İlleri Konut Satış Sayıları

Malatya'da 532, Elazığ'da 742, Erzurum'da 623, Van'da 589, Erzincan'da 224, Bingöl'de 145, Kars'ta 317, Bitlis'te 210, Ağrı'da 171, Muş'ta 169, Iğdır'da 126, Tunceli'de 62, Ardahan'da 23, Hakkari'de 55 konut el değiştirdi.

Erzurum 34'üncü Sırada

Erzurum Türkiye illeri konut satış sayısı yüksekliği sıralamasında 34. oldu. En çok sayıda konut satışının gerçekleştiği iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Gaziantep, Kocaeli, Adana, Tekirdağ, Kayseri, Balıkesir, Konya, Aydın, Şanlıurfa, Manisa, Samsun, Eskişehir, Sakarya, Diyarbakır, Muğla, Denizli, Yalova, Çanakkale, Hatay, Ordu, Kahramanmaraş, Elazığ, Mardin, Trabzon, Afyonkarahisar, Batman, Aksaray, Erzurum, Van olarak kaydedildi

Erzurum İpotekli Satışlarda 26'ıncı

Erzurum ipotekli satış sayısı Türkiye illeri sıralamasında 26. oldu. İpotekli satış türü kaydında en çok sayıda el değiştirme, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Tekirdağ, Kayseri, Manisa, Eskişehir, Mersin, Adana, Balıkesir, Gaziantep, Denizli, Aydın, Samsun, Diyarbakır, Konya, Sakarya, Muğla, Ordu, Çanakkale, Zonguldak, Şanlıurfa, Erzurum, Afyonkarahisar, Düzce, Tokat, Kırıkkale'de belirlendi.

Diğer Satışlar

Erzurum diğer tür satış yüksekliği odağında da 35'inci oldu. Diğer türde satışların en yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Gaziantep, Adana, Tekirdağ, Kocaeli, Konya, Kayseri, Balıkesir, Aydın, Şanlıurfa, Manisa, Samsun, Sakarya, Muğla, Diyarbakır, Eskişehir, Denizli, Yalova, Hatay, Çanakkale, Kahramanmaraş, Elazığ, Ordu, Mardin, Trabzon, Aksaray, Batman, Afyonkarahisar, Erzurum, Van olarak bildirildi.

Türkiye Konut Verileri

Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azalarak 105 bin 394 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Mart ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azalarak 105 bin 394 oldu. Konut satışlarında İstanbul 19 bin 40 konut satışı ve yüzde 18,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 523 konut satışı ve yüzde 9,0 pay ile Ankara, 6 bin 413 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 23 konut ile Ardahan, 42 konut ile Bayburt ve 55 konut ile Hakkari oldu.

Konut satışları Ocak-Mart döneminde yüzde 1,3 azaldı

Konut satışları Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 azalışla 279 bin 604 olarak gerçekleşti.

İpotekli konut satışları 12 bin 880 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49 azalış göstererek 12 bin 880 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 53,0 azalışla 27 bin 622 oldu.

Mart ayındaki ipotekli satışların, 3 bin 105'i; Ocak-Mart dönemindeki ipotekli satışların ise 6 bin 569'u ilk el satış olarak gerçekleşti.

Diğer satış türleri sonucunda 92 bin 514 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde diğer konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artarak 92 bin 514 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 87,8 olarak gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,3 artışla 251 bin 982 oldu.

İlk el konut satış sayısı 34 bin 399 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artarak 34 bin 399 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 32,6 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artışla 88 bin 256 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışlarında 70 bin 995 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 azalış göstererek 70 bin 995 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 67,4 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,0 azalışla 191 bin 348 olarak gerçekleşti.

Yabancılara Mart ayında bin 778 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,9 azalarak bin 778 oldu. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,7 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 652 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 618 konut satışı ile Antalya ve 151 konut satışı ile Mersin izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48,0 azalarak 5 bin 685 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı

Mart ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 411 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 182 konut ile İran, 129 konut ile Ukrayna ve 82 konut ile Irak vatandaşları izledi. - ERZURUM