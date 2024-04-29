Erzurum'da Mart Ayında 25 Şirket Kuruldu - Son Dakika
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Ekonomi

Erzurum'da Mart Ayında 25 Şirket Kuruldu

Erzurum\'da Mart Ayında 25 Şirket Kuruldu

TOBB Mart ayı Kurulan ve Kapanan Şirket verilerine göre Erzurum'da Mart ayında 25 şirket kurulumu gerçekleşti. Kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 oranında geriledi. Erzurum, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 71,4'lük paya sahip oldu.

29.04.2024 12:29
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TOBB Mart ayı Kurulan ve Kapanan Şirket verilerini paylaştı. Aylık sayıları içeren verilere göre Erzurum'da Mart ayında 25 şirket kurulumu gerçekleşti. Kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 oranında geriledi.

Erzurum Mart 2024

TOBB verilerine göre Erzurum'da ay içinde 25 şirket, 2 kooperatif ve 7 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu gerçekleşti. Dönemde 4 şirket, 1 kooperatif tasfiye işlemi gördü, 6 kooperatif ve 10 gerçek kişi ticari işletmesi ise faaliyetine son verdi.

Erzurum Mart 2023

Erzurum'da 2023 Mart ayında 28 şirket, 3 kooperatif, 7 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu gerçekleşmiş, dönemde 4 şirket, 3 kooperatif tasfiye işlemi görmüştü. 2023 Mart ayı kaydında 17 şirket ve 12 gerçek kişi ticari işletmesi ise kapanmıştı.

Kudaka Bölgesi

Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerini kapsayan KUDAKA İstatistik Bölgesinde ay içinde 35 şirket, 2 kooperatif ve 8 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyete geçti. Mart ayı düzeyinde 8 şirket ve 1 kooperatif tasfiye işlemi gördü, 2 şirket, 6 kooperatif ve 12 gerçek kişi ticari işletmesi ekonomi dünyasından çekildi.

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi

Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır, Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerini kapsayan Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde Mart ayında 56 şirket, 3 kooperatif ve 28 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu kaydedildi. Mart ayı düzeyinde 15 şirket ve 1 kooperatif tasfiye işlemi gördü, 6 şirket, 6 kooperatif ve 23 gerçek kişi ticari işletmesi kapandı.

Doğu Anadolu Bölgesi

14 ilin yer aldığı Doğu Anadolu Bölgesinde Mart ayında 195 şirket, 11 kooperatif ve 71 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu kaydedildi. Mart ayı düzeyinde 28 şirket ve 2 kooperatif tasfiye işlemi gördü, 25 şirket, 11 kooperatif ve 47gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini sonlandırdı.

Erzurum'un Kurulan Şirket Sayısı Payı

DOSİAD'ın TOBB verileri kaydında yaptığı hesaplamalara göre, Erzurum'un aylık düzeyde kurulan şirket sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 71,4, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 44,64, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise yüzde 12,82'lik dilim oluşturdu.

Bölge İlleri Kurulan Şirket Sayısı Dağılımı

Erzurum Mart ayı düzeyinde Bölgede kurulan şirket sayısı bakımından 3'üncü sırada yer buldu. Bir aylık ölçütte Ağrı'da 11, Bingöl'de 7, Bitlis'te 9, Elazığ'da 24, Erzincan'da 9, Erzurum'da 25, Hakkari'de 6, Kars'ta 4, Malatya'da 39, Muş'ta 12, Van'da 40, Iğdır'da 6, Tunceli'de 3 şirket kuruldu. Ardahan'da kurulum kaydedilmedi.

Erzurum 31'inci Sırada

Türkiye'de Mart ayında en fazla sayıda şirket kurulumunun kaydedildiği iller; Adana, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Konya, Kocaeli, Gaziantep, Muğla, Diyarbakır, Hatay, Kayseri, Denizli, Manisa, Tekirdağ, Ş.Urfa, Sakarya, Balıkesir, K. Maraş, Samsun, Aydın, Eskişehir, Çanakkale, Van, Malatya, Mardin, Nevşehir, Afyonkarahisar, Trabzon, Ordu, Aksaray, Batman, Düzce, Adıyaman, Edirne, Yalova, Şırnak, Erzurum olarak açıklandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Erzurum'da Mart Ayında 25 Şirket Kuruldu - Son Dakika

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