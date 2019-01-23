Son Dakika Haberleri: Ayşen Gruda'yla, Müjdat Gezen'in Nişan Attığını Biliyor muydunuz?

Ayşen Gruda'yla, Müjdat Gezen'in Nişan Attığını Biliyor muydunuz?

1 saat önce

Ayşen Gruda ile çok yakın dost olan Müjdat Gezen'in bir zamanlar nişanlı olduğunu duymuş muydunuz? İşte alevlenen bir aşkın, sonsuz dostluğa dönüştüğü hikayenin aslı... Haberler.com / ÖZEL / Özlem Küçüközcan

1
Bir zamanlar Ayşen Gruda ve Müjdat Gezen nişanlıydı!
Bir zamanlar Ayşen Gruda ve Müjdat Gezen nişanlıydı!
Müjdat Gezen askerdeyken Ayşen Gruda'ya sinirlenip yüzüğü tuvalete atmış. Müjdat Gezen'in anlattıklarına göre resmen zorlamış flört için. Çok peşinden koşmuş.
2
Müjdat Gezen'e nispet yapar gibi 'Başkasıyla evleniyorum' demiş!
Müjdat Gezene nispet yapar gibi Başkasıyla evleniyorum demiş!
Beraber katıldıkları bir röportajlarında Gezen; Ayşen Gruda için şunları söyledi: Ama bunun karşılığında ne oldu? Bir gün Ayşen bana, 'Ben başkasıyla evleniyorum' dedi!
3
Ayrılığın sebebi: kıskançlık!
Ayrılığın sebebi: kıskançlık!
Hem de bunu yoktan bir sebepten yapmış Ayşen Gruda. Askerden izin alıp gelen Müjdat Gezen bir filmde asistanlık yapmış. Pervin Par'ın kıyafetleriyle taklit yapmış. Olay bu! Ayşen Gruda ise bunu çok kıskanmış: "İntikam için! Aslında, çocukça bir şey diyeyim. Bu yine askerden izne geldi; 'Yasak Sokaklar' isminde bir film çekiliyor ve Müjdat da orada asistan. Bir gün baktım ki filmde oynayan Pervin Par'ın kirpiğini takmış, kıyafetlerini giymiş, taklitler yapıyor. Çok sinirlendim. Neden başkasının elbiselerini değil de Pervin'inkileri giyiyor diye..."
4
Yine de aralarında küslük olmamış
Yine de aralarında küslük olmamış
İkisi de ayrı ayrı insanlarla evlenip mutlu olmuşlar. Gırgıriye, Görgüsüz gibi filmlerde arkadaşça çalışmışlar.
5
Kızları da dost!
Kızları da dost!
Hatta kızları Elvan Gruda ve Elif Gezen de arkadaşlarmış.

»      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:18 

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YORUMLAR (4)
  • SEN DOGRU DUR: Ölen insanın arkasından iyi yönlerini konuşmak lazım, kul hakkına girer sonrada helalleşemezsin , Allah rahmet eylesin Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • fenomenmi: rabbim rahmet eylesin . oda o zaman anlamış darbukatörün nasıl biri olduğunu. iyiki evlenmemiş. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • X: ALLAH RAHMET EYLESİN DİYELİM ARDINDAN BİR FATİHA OKUYALIM BUNDAN SONRA ONA DUADAN BAŞKA YAPILCAK BİRŞEY YOK..ŞİMDİ İŞLERİ GÜÇLERİ ESKİ BOHÇALARI AÇMAK Cevap Yaz 14 2 Yayından Kaldır


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