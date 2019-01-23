Ayşen Gruda'yla, Müjdat Gezen'in Nişan Attığını Biliyor muydunuz?
1 saat önce
Ayşen Gruda ile çok yakın dost olan Müjdat Gezen'in bir zamanlar nişanlı olduğunu duymuş muydunuz? İşte alevlenen bir aşkın, sonsuz dostluğa dönüştüğü hikayenin aslı... Haberler.com / ÖZEL / Özlem Küçüközcan
1
Bir zamanlar Ayşen Gruda ve Müjdat Gezen nişanlıydı!
Müjdat Gezen askerdeyken Ayşen Gruda'ya sinirlenip yüzüğü tuvalete atmış. Müjdat Gezen'in anlattıklarına göre resmen zorlamış flört için. Çok peşinden koşmuş.
2
Müjdat Gezen'e nispet yapar gibi 'Başkasıyla evleniyorum' demiş!
Beraber katıldıkları bir röportajlarında Gezen; Ayşen Gruda için şunları söyledi: Ama bunun karşılığında ne oldu? Bir gün Ayşen bana, 'Ben başkasıyla evleniyorum' dedi!
3
Ayrılığın sebebi: kıskançlık!
Hem de bunu yoktan bir sebepten yapmış Ayşen Gruda. Askerden izin alıp gelen Müjdat Gezen bir filmde asistanlık yapmış. Pervin Par'ın kıyafetleriyle taklit yapmış. Olay bu! Ayşen Gruda ise bunu çok kıskanmış: "İntikam için! Aslında, çocukça bir şey diyeyim. Bu yine askerden izne geldi; 'Yasak Sokaklar' isminde bir film çekiliyor ve Müjdat da orada asistan. Bir gün baktım ki filmde oynayan Pervin Par'ın kirpiğini takmış, kıyafetlerini giymiş, taklitler yapıyor. Çok sinirlendim. Neden başkasının elbiselerini değil de Pervin'inkileri giyiyor diye..."
4
Yine de aralarında küslük olmamış
İkisi de ayrı ayrı insanlarla evlenip mutlu olmuşlar. Gırgıriye, Görgüsüz gibi filmlerde arkadaşça çalışmışlar.
5
Kızları da dost!
Hatta kızları Elvan Gruda ve Elif Gezen de arkadaşlarmış.
Son Dakika
» Fotogaleri
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:18
Diğer Galeriler
'Domates Güzeli' Ayşen Gruda'nın Hayatı Hakkında Hiç Bilinmeyenler
Tarlada Ortaya Çıktı, Yakalamak İçin Herkes Seferber Oldu
Masaj Terapistinden İtiraf: Havlunun Altında Kendini Tatmin Etmeye Başladı
Adana'nın En Merak Edilen Lezzeti! Günde 5 Bin Adet Yetmiyor