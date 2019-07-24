Son Dakika Haberleri: Dubai Şeyhi'nin evden kaçan karısıyla ilgili şaşkına çeviren gelişme!
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Dubai Şeyhi'nin evden kaçan karısıyla ilgili şaşkına çeviren gelişme!

1 saat önce

Geçtiğimiz haftalarda Dubai Şeyhi Muhammed el Maktum'un eşi Prens Haya'nın, İngiliz korumasıyla yasak aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Boşanmaları beklenen Prenses Haya ve Dubai şeyhi Muhammed el Maktum'la ilgili duyanları şaşkına çeviren bir gelişme yaşandı.

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Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşit el Maktum'un eşi Prenses Haya'nın, kocasını terk ederek İngiltere'ye kaçtığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.
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İngiliz basınında yer alan iddialar, Prenses Haya'nın İngiliz korumasıyla arasında bir ilişki olduğu ve bu ilişkinin el Maktum tarafından öğrenilmesi sonucu Prenses'in çareyi kaçmakta bulduğu yönündeydi.
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Daily Mail'de yer alan habere göre, Prenses Haya'nın yasak aşk yaşadığı ismin, Şeyh'in yakın koruması olan İngiliz asker Russell Flowers olduğu ortaya çıktı.
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İddialara göre Prenses Haya, İngiliz koruması ile evlenmek istiyordu fakat gereken parayı eşi el Maktum'dan alamadığı için bu tür yollara başvurdu.
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Prenses Haya'nın, Dubai hükümetine ait Londra merkezli bir güvenlik şirketi UK Mission Enterprise Limited'da çalışan İngiliz korumayla, Londra'da 85 milyon sterlinlik bir evde yaşadığı da iddialar arasındaydı.
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Birleşik Arap Emirlikleri'nden İngiltere'ye kaçan Haya'nın, en son Londra'da ailesine ait 85 milyon pound değerindeki yalıda boşanma davasını beklediği biliniyordu.
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Olay yaratan evlilikle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Weeklyblitz adlı sitede yer alan habere göre çift, gizli duruşmada boşandı ve nafaka konusunda orta yolu buldu.
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Prenses Haya'nın, Dubai şeyhinden yaklaşık 4.5 milyar Poundluk nafaka alması bekleniyordu.
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Dubai Şeyhi'nin, çocuklarının velayetini alabilmek için ciddi bir mahkeme sürecine hazırlandığı belirtilirken, Prenses Haya'nın ise buna karşılık mahkemede çocuklarının velayetini almak için saraydan kaçıp Hint Okyanusu'nda bir yatta yaşayan el Maktum'un kızı Prenses Latifa'nın yaşadıklarını anlatacağı ifade edilmişti.
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30 Temmuz'da gerçekleşmesi gereken duruşma tarihinin öne çekildiği, hatta 20 Temmuz Cumartesi günü çiftlerin basından gizli bir şekilde boşandığı ortaya çıktı.
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Duruşmadaki velayet davası ise beklenildiği gibi fırtınalı geçmedi. Prenses Haya, çocuklarını Dubai'ye göndermeye ikna oldu.
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Prenses Haya'nın şimdilerde İngiliz koruması Russel Flowers ile evlenmek istediği konuşuluyor.
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Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:16 
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