Süper Lotodan 1 Milyon Sterlin Kazanan Adam Kimliğini Gizlemek İçin Bu Kılığa Girdi!
13 saat önce
Lotodan 1 milyon sterlin kazanan Jamaikalı adam, kimliği bilinmesin diye; korku filmi karakteri Scream kılığına girip, takma isimle ödülünü aldı.
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Jamaikalı Süper Loto milyoneri, dünyanın en yüksek cinayet oranlarından birine sahip olan memleketinde başına bir şey gelmesin diye tam 54 gün boyunca kimliğini gizledi.
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Ortaya çıkmaya karar verdiğinde ise bir takma isim belirledi ve 'A. Campbell' olarak kameraların karşısına çıktı. Ödülünü almaya gelirken Scream filminin maskesini taktı, uzun bir parka ve siyah eldiven giydi.
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Küçük işletme sahibi olduğunu söyleyen adam, kazandığı bu ikramiyeyle bir ev satın alacağını ve işine yatırım yapmak için kullanacağını söyledi: Güzel bir ev almak istiyorum. Henüz bulamadım, ama yakında bir tane arayacağım. Parayla uğraşmayı severim. Yani paramı artıracak şeylere bakıyorum. Çünkü para kazanmayı seviyorum. Küçük bir işim var, büyütmeyi planlıyorum.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 10:25
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