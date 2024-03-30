Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için yarın sandık başına gidiyor.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullanacak.
Bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy verebilecek.
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.
Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclisi üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy verilecek.
Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak.
Oy verme saatleri
Yüksek Seçim Kurulu, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.
1004 seyyar sandık
Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için 1004 seyyar sandık oluşturuldu. Bu seçmenler, seyyar sandıklarda oylarını kullanabilecek.
Oy verme bitim saatinden önce sandıklar açılamayacak
Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
Hamileler, hastalar ve engelliler sıra ile bekletilmeden oylarını kullanacak, yaşlıların da sıra bekletilmeden oy kullanmalarına izin verilecek, ayrıca bu seçmenlere yardım eden seçmenlere de oy kullanmada öncelik tanınacak. Cep telefonu, fotoğraf ve film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak.
Sandık başında seçmene vereceği oy hakkında hiç kimse müdahale, telkin ve tavsiyede bulunamayacak. Seçmenler oylarını kullandıktan sonra sandık başından ayrılacak.
Seçim hazırlıkları tamam
YSK, birleşik oy pusulalarının basımı, seçim torbalarının hazırlanması, sandık kurulu eğitimleri ve seçim torbalarının teslimi gibi seçim hazırlıklarını tamamladı.
Seçim günü yasakları
Seçim günü (yarın) saat 06.00'dan gece saat 00.00'e kadar, her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.
Oy verme süresince bütün kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnız yemek verilebilecek.
Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.
Oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.
Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatlerinde ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.
Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.
Son Dakika › Güncel › Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için yarın sandık başına gidiyor - Son Dakika
Konya'da yaşayan 23 yaşındaki milli sporcu Besra Duman, tarlada çalışırken başladığı para halter sporunda Avrupa şampiyonu oldu. 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden Duman, hedefinin ilk 3'e girmek ve altın madalya kazanmak olduğunu belirtti. Kendisi gibi engeli olanlara ve gençlere spor yapmalarını öneren Duman, sporun hayatını değiştirdiğini ifade etti.
Aydın, Türkiye'nin önde gelen çilek üretim merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Son verilere göre, Aydın'da toplamda 95 bin ton olan çilek üretiminin 12,5 bin tonu taze çilek olarak yurtdışına ihraç ediliyor. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, çilek üretimi ve pazarlaması hakkında bilgi almak için Atça Toptancı Hali'nde incelemelerde bulundu.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde bulunan 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi'nde Karayolları ekipleri tarafından kar temizleme çalışması yürütülüyor. Geçit, Uludere ilçesi ve Uzungeçit beldesi arasında alternatif kısa yol olarak kullanılıyor ve kış aylarında yoğun kar yağışı nedeniyle temizleme çalışmaları gece gündüz devam ediyor.
Besni'de yapımı süren kalıcı konutlarda çalışan işçileri taşıyan hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 7 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversitede çalışmaya başlayacak 78 sözleşmeli personelle bir araya geldi. Tabakoğlu, yeni personele hoş geldiniz dileklerini ileterek, üniversitenin büyük ailesine katılan çalışanların dinamizm ve hedeflere katkı sağlayacağını belirtti.
Sinop, Türkiye'nin en kuzeyinde yer alması, en mutlu ve en yaşlı insanları barındırmasıyla dikkat çekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun araştırmalarına göre, Sinop yıllardır en yaşlı il olarak belirlenirken, aynı zamanda en mutlu il olarak da öne çıkıyor. Sinop'un bu özellikleri, gençlerin büyük şehirlere göç etmesi ve yaşlıların huzurlu bir yaşam arayışıyla tercih etmesinden kaynaklanıyor.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından kurulan radyoda öğrencilere uygulamalı eğitim verilirken halkında radyoyla buluşturularak toplumsal farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Üniversite ve şehir halkı arasındaki bütünleşme güçlendiriliyor. Radyo programlarıyla öğrencilerin saha deneyimi kazanması ve toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.
Sivas'ın Ulaş İlçesinde bulunan Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi, öğretmenler, personel, öğrenciler ve okul aile birliğinin katkılarıyla geleneksel iftar programını düzenledi. Okul Müdürü Ali Işıkver, programda emeği geçenlere teşekkür ederek, ramazan ayının ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni etti.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürü Osman Ercan, Hızır Bey Erkek Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftarda bir araya geldi. Vali Aksoy, öğrencilerle sohbet etti ve dua ederek oruçlarını açtılar. GSB İl Müdürü Osman Ercan, Vali Aksoy'a teşekkür etti ve gençlere başarılar diledi. Buluşma, öğrencilerin Vali Aksoy ve İl Müdürü Ercan ile fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İSAM tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, İslam Ansiklopedisi'nin amacının Kur'an-ı Kerim'le bütün insanları aydınlatmak olduğunu belirtti. Erbaş, İslam medeniyetinin ilim, irfan, bilgi ve hikmet medeniyeti olduğunu vurgulayarak, İSAM'ın hocaların tanınmasına ve ilmin yayılmasına katkı sağladığını ifade etti.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, mahallelerde gerçekleştirdiği yürüyüşler ile dernek ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Bakkalcıoğlu, Bozüyük Kuzey Kafkasya Kültür Derneği'ni ziyaret ederek dernek başkanı ve üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette, Başkan Bakkalcıoğlu, görev süresi boyunca gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgi verdi ve teşekkürlerini iletti.
Sizin düşünceleriniz neler ?