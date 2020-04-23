22 Nisan 2020 Haberleri - Son Dakika

22 Nisan 2020 Haberleri
36 dakika önce
22 Nisan 2020 Manşet Haberleri.
- 31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olacak yerler
- Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı
- Ebru Şallı'nın vefat eden oğlu Pars'ın mezarı Aile Kabristanı'na taşınacak
- Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor
- Fransa'da yapılan araştırma ezber bozdu: Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma oranı daha az
- Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi
- Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı
- Survivor'da Mert ile Nisa arasında küfür gerilimi! Acun Ilıcalı devreye girdi
- Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı
- Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda
- Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu
- Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü
- Bakan Koca, New York Times'ın 'Türkiye ölümleri gizliyor' iddiasına yanıt verdi
- Bakan Koca'dan 'Koronavirüste ikinci dalga olur mu?' sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz
- Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
- Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi
- Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor
- Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı
- Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
- İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek
- Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık
- Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü
- Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi
- Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı
- Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma
- İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık
- Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı
- Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan 'Gerçek kahramanlar' karikatürü
- Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
- Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak
- Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir
- Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
- Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
- ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu
- İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi
- Son Dakika: İran'dan Trump'ın 'Vur emri' tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya odaklansın
- İstanbul'da dehşet anları! Sürücü, tartıştığı kuryeyi otomobille metrelerce sürükledi
- Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
- İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 12:18
Son Dakika Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı Son Dakika: İran'dan Trump'ın "Vur emri" tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya odaklansın İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır Bakan Koca, New York Times'ın "Türkiye ölümleri gizliyor" iddiasına yanıt verdi Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda Fransa'da yapılan araştırma ezber bozdu: Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma oranı daha az Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor 31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış