24 Nisan 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
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24 Nisan 2022 Kanal d Yayın Akışı

24.04.2022 06:42
24 Nisan 2022 Kanal d Yayın Akışı

24 Nisan 2022 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:30 Dünyanın Sonu

02:45 M. Fatih Çıtak'la Sahur Vakti

04:45 Müzik Arası

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:00 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

14:00 Sadakatsiz

16:15 Camdaki Kız

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

YORUMLAR
500
Camdaki Kız dizisinde dün akşam neler oldu? Nalan ve Hayri'nin fotoğrafını gören Sedat ne yaptı? Camdaki Kız dizisinde dün akşam neler oldu? Nalan ve Hayri'nin fotoğrafını gören Sedat ne yaptı?

Kanal D, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 24 Nisan 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 24 Nisan 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
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