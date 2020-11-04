ABD'de başkanlık yarışında Trump Kansas ve Missouri eyaletlerini kazandı - Son Dakika

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde, Kansas ve Missouri eyaletlerini Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.
Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Trump Kansas ve Missouri eyaletlerinde rakibi Demokrat Joe Biden'ı geride bıraktı.
Trump, Kansas'ta 6, Missouri'de 10 delege kazandı.
ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim yarışı kazanıyor.
- Kaynak: AA
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