Akdeniz Üniversitesi'nde Ulusal Girişimcilik Zirvesi - Son Dakika
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Akdeniz Üniversitesi'nde Ulusal Girişimcilik Zirvesi

6 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Girişimcilik ve Kariyer Topluluğu tarafından Ulusal Girişimcilik Zirvesi düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi'nde Ulusal Girişimcilik Zirvesi, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi Girişimcilik ve Kariyer Topluluğu tarafından Ulusal Girişimcilik Zirvesi düzenlendi.


Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda 3 gün boyunca birbirinden değerli isimlerin katılımıyla gerçekleşen zirvenin ilk gününde TÜSİAD Genel Koordinatörü Bahadır Kaleağası, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Ekonomist Erkin Şahinöz, Başarı Mühendisi ve Işık Elçisi Ziya Şakir Yılmaz, Turna.com sitesinin sahibi Abdülkadir Kırmızı, Gratis Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Korucan ve genç girişimci Cihan Nalbant girişimcilik deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.


Ulusal Girişimcilik Zirvesi'nin ikinci gününde ise Dizayn Vip Yönetim Kurulu Başkanı Erbakan Malkoç, İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü Proje Koordinatörü Muammer Aydın, Amara World Hotels Ceosu Korhan Alşan, TTT Global Yönetim Kurulu Başkanı Akın Arslan, FBK Partners Kurucu Ortağı Fatma Begüm Kaçmaz, Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Çevre ve Sürdürebilirlik Danışmanı Umay Yılmaz, Girşimci Hakan Acar, Gazeteci-Yazar Benan Kepsutlu öğrencilere girişimcilik ve kariyer tavsiyelerinde bulunarak öğrencilerin sorularını yanıtladılar. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:23 Kaynak: İHA
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