Ankara'da, bayram namazı kısıtlı sayıda cemaatle kılındı - Son Dakika

Ankara'da, bayram namazı kısıtlı sayıda cemaatle kılındı

Ankara'da, bayram namazı kısıtlı sayıda cemaatle kılındıDİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan Bayramı namazını kıldırarak, bayram hutbesini okudu.

Ankara'da, bayram namazı kısıtlı sayıda cemaatle kılındı DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan Bayramı namazını kıldırarak, bayram hutbesini okudu. Ramazan Bayramı namazı, koronavirüs tedbirleri kapsamında yalnızca Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kısıtlı sayıda cemaatin katılımıyla kılındı. Bayram namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Ankara Valisi Vasip Şahin de cemaat arasında yer aldı. Namaz öncesinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, vaaz verdi. Namaz, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı cami ve mescitlerde ibadet genelgesindeki esaslar uygulanarak kılındı.Namazın arından minbere çıkan Erbaş, bayram hutbesini okudu. Erbaş hutbesinde, 29 Mayıs'ta camilerin tekrar ibadete açılacağını belirterek, toplu ibadet için belirlenen kurallara dikkat çekti. Görüntü dökümü: - Burhan İşliyen'in vaazı - Bayram namazı - Ali Erbaş'ın hutbesi - Genel ve detay Haber: Caner ÜNVER/ANKARA,



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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