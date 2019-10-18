Son Dakika Haberleri: (ARŞİV) Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil vefat etti (2)
Son Dakika Güncel (ARŞİV) Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil vefat etti (2)

(ARŞİV) Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil vefat etti (2)

1 saat önce

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

(ARŞİV) Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil vefat etti (2)

Nuri Pakdil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:08 Kaynak: AA
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