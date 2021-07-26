Bakan Akar'ın bulunduğu uçak 'acil iniş' yaptı - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bulunduğu uçak, kuş çarpması sonucu camının çatlaması nedeniyle Adana'ya acil iniş yaptı.

Beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği sınır hattındaki 2'nci Ordu İleri Komuta Yeri'ndeki incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Akar, daha sonra Gaziantep'ten ayrıldı. Gaziantep Havalimanı'ndan Akar ve beraberindeki heyeti taşıyan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçağın kalkıştan kısa süre sonra kuş çarpması sonucu camının çatladığı öğrenildi. Uçak Adana'daki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'na acil iniş yaparken, Bakan Akar ve komutanlarla ilgili herhangi bir olumsuz durumun olmadığı belirtildi.