Chp genel başkanı kemal kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu
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CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU NİKAH ŞAHİDİ OLDU(Ek Görüntü)
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:04 Kaynak: DHA
CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU NİKAH ŞAHİDİ OLDU(Ek Görüntü)
Chp genel başkanı kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ve İmamoğlu nikahta bir araya geldi Son Dakika: İstanbul Valiliği duyurdu: Depremde zarar gören 29 okula Pazartesi günü tatil İstanbul Beşiktaş Kumpirciler Çarşısı'nda yol çöktü