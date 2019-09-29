Son Dakika Haberleri: Chp genel başkanı kemal kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu
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Chp genel başkanı kemal kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu

2 dakika önce

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU NİKAH ŞAHİDİ OLDU(Ek Görüntü)

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU NİKAH ŞAHİDİ OLDU(Ek Görüntü)

Chp genel başkanı kemal kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:04 Kaynak: DHA
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Chp genel başkanı kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu
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