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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu üniversite öğrencileriyle buluştu - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu üniversite öğrencileriyle buluştu

25.09.2021 22:45

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Balçova ilçesinde üniversiteyi kazanan öğrencilerle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Balçova ilçesinde üniversiteyi kazanan öğrencilerle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, Balçova Belediyesinin üniversiteyi kazanan öğrencilere dizüstü bilgisayar ve plaket dağıtımı için Spor Kompleksi'nde düzenlediği törene katıldı.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, gençlerin Türkiye'nin sorunlarını iyi bildiğini söyledi.

Gençlerden hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmamalarını isteyen Kılıçdaroğlu, "Bazen gençler, yurt dışına gidebilirim, daha iyi olanaklar sağlayabilirim diye düşünüyor. Size sözüm söz. Türkiye'de yaşanacak ve çalışacak ortamı size sağlayacağım. Bundan emin olmanızı isterim. Eğer bizim babalarımız, dedelerimiz milli Kurtuluş Savaşı'nı en zor koşullarda verdilerse ve bu güzel Türkiye'yi bize ve size armağan ettilerse, bizim umutsuzluğa kapılma hakkımız yok." dedi.

Kılıçdaroğlu, gençlerle Türkiye'yi büyütmeyi, demokrasiyi ve sevgiyi güçlendirmeyi hedeflediklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Sizi ayrıştırmak isteyebilirler, kavganın ortasına çekmek isteyebilirler. Sağduyu ile hareket edeceğiz. Herkesi kucaklayacağız her düşünceye saygı göstereceğiz ve göreceksiniz Türkiye'nin çözülmeyecek sorunu yok. Onlar 19 yılda yurt sorununu çözemediler. Benim sadece sizlere değil, benim bu ülkenin halkına sözüm var, değil 19 yıl, 1 yılda Türkiye'de yurt sorununu çözeceğim. Bir ülke kaynağını öncelikle çocukları için harcar. Asıl para harcanacaksa geleceğimiz olan evlatlarımız için harcanması lazım."

Yüz binlerce üniversite mezunu genç işsizin geçinemediğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Gençler bazen sokaklarda kameraların önüne çıkıyor, işsiz oldukları için şikayet ediyor geçinemediklerini, zor koşullardan yaşadıklarını söylüyorlar. Yandan bir dayı geliyor 'Göster cep telefonunu.' diye atarlanıyor. Bugün devletin yöneticileri de aynı pozisyonda." dedi.

Kılıçdaroğlu, üniversite eğitimi almak için kredi alanların büyük bölümünün işsiz ve icralık olduğunu söyledi.

İktidara geldiklerinde öğrencilerin kredi borç faizlerini sileceklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Mezun olup iş bulduklarında sadece ana paralarını alacağız." dedi.

CHP'li belediye başkanlarının gençlere destek verirken engellendiğini ve haklarında soruşturmalar açıldığını da savunan Kılıçdaroğlu, "Gençler size sözüm var onların feriştahı gelse yolumuzdan dönmeyeceğiz." dedi.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ise her çocuğun eğitim hakkından eşit yararlanması için tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

Öğrenciler adına konuşma yapan Ege Özaltun, gençler olarak Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına sahip çıkacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Kemal Kılıçdaroğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) ilk 3'e giren öğrencilere plaket ve hediyelerini takdim etti.

İlçedeki 460 öğrencinin dizüstü bilgisayar aldığı törende, Balçova Kız Öğrenci Yurdunda kalan kız öğrenciler, Kılıçdaroğlu'na 2011 yılında yurdun açılışı sırasında çekilmiş fotoğrafı hediye etti.

Törene, CHP Genel Başkan yardımcıları Ali Öztunç, Faik Öztrak, Onursal Adıgüzel, Gülizar Biçer Karaca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile öğrenciler katıldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu üniversite öğrencileriyle buluştu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu üniversite öğrencileriyle buluştu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu üniversite öğrencileriyle buluştu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu üniversite öğrencileriyle buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Üniversite, Balçova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu üniversite öğrencileriyle buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu üniversite öğrencileriyle buluştu - Son Dakika
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