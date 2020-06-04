CHP'li Berberoğlu ile HDP'li Güven ve Farisoğulları'nın vekilliği düşürüldü (3) - Son Dakika

CHP'li Berberoğlu ile HDP'li Güven ve Farisoğulları'nın vekilliği düşürüldü (3)
CHP'li Berberoğlu ile HDP'li Güven ve Farisoğulları'nın vekilliği düşürüldü (3) CHP'LİLER, TBMM BAŞKANI ŞENTOP'UN KAPISINA 'ANAYASA' KİTAPÇIĞI BIRAKTI Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından çeşitli yollarla kararı protesto eden CHP'li bazı milletvekilleri,...
CHP'li Berberoğlu ile HDP'li Güven ve Farisoğulları'nın vekilliği düşürüldü (3)
CHP'LİLER, TBMM BAŞKANI ŞENTOP'UN KAPISINA 'ANAYASA' KİTAPÇIĞI BIRAKTI
Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından çeşitli yollarla kararı protesto eden CHP'li bazı milletvekilleri, Grup Başkanvekilleri Engin Altay ile birlikte TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un makamının kapısına 'Anayasa ve TBMM İçtüzük' kitapçığı bıraktı. Alkışlarla Şentop'u protesto eden milletvekilleri, 'hak hukuk adalet' sloganları attı. CHP'li Engin Altay ise burada yaptığı konuşmada, "Anayasa'yı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na hatırlatmaktan utanç duyuyorum. Bugün ayıplı bir gündür. Bu tabloya herkesin düşünmesi ve üzülmesi gereken bir gündür" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 11:38 Kaynak: DHA
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