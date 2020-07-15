Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı - Son Dakika

Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çiçek bırakarak, dua etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Tören sırasında 16 Türk devletini temsil eden askerler de hazır bulundu. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atanan 15 Temmuz gazisi ve eski Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, bazı şehit yakınları ve gaziler ile birlikte yürüyerek anıta geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anıta çiçek bırakarak dua etti. Şehit yakınları ve gaziler de anıta beyaz karanfil bıraktı.