Erzurum Valiliği birim müdürü ve çalışanı kazada hayatını kaybetti - Son Dakika

Kaza, öğle saatlerinde Erzurum- Artvin yolunun Tortum ilçesine bağlı Taşbaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Tortum'dan Erzurum'a giden Yusuf Fırat yönetimindeki 25 LH 628 plakalı valiliğe ait resmi otomobil, karşı yönden gelen Dursun Doğar'ın kullandığı 35 MNE 70 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada Fırat'ın kullandığı otomobildeki personel Fahri Kamacı olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler ile otomobildeki Murat Temiz ve Cihat Demir ağır yaralandı.

ERZURUM'un Tortum ilçesinde, valiliğe ait resmi otomobille hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından alev alan otomobildeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda Mali İşler Müdürü Cihat Demir ile personel Fahri Kamacı yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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