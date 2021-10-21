Üye Girişi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kars'ta kanaat önderleriyle buluştu: (2) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kars'ta kanaat önderleriyle buluştu: (2)

21.10.2021 14:14
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kars'ta kanaat önderleriyle buluştu: (2)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarların bir bütçesinin olması gerektiğini belirterek, o bütçenin kamu kaynağı olması nedeniyle denetleneceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarların bir bütçesinin olması gerektiğini belirterek, o bütçenin kamu kaynağı olması nedeniyle denetleneceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Kars Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kanaat önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşması'nda yaptığı konuşmada, hükümetin ekonomi ve tarım politikalarını eleştirdi.

Planlamanın önemine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Plansız ekonomi yönetilmez. Doğu Anadolu Bölgesi sadece Türkiye'nin değil Orta Doğu'ya, Kafkaslar'a kadar uzanan bölgenin en güçlü tarım ve hayvancılık sektörü olacak. Bunlar düşünemediler ama bu kardeşiniz düşündü, kesinlikle bunu yağacağız. Sadece buğday ekip biçmek değil, aynı zamanda et ve süt ürünleri ile deri sanayisinin de gelişmesi lazım." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, tarım ve hayvancılığa en gelişmiş ülkeden en az gelişmiş ülkeye kadar herkesin destek verdiğine işaret etti.

"Üretici ektiğinden veya beslediği hayvandan ötürü zarar etmeyecek, zarar ederse batacak. Batarsa biz ne yiyeceğiz, karnımızı nasıl doyuracağız?" sorusunu yönelten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Pandemi süreci bize tarım ve hayvancılığın stratejik sektör olduğunu gösterdi. Arabanız, buzdolabınız, çamaşır makineniz olmayabilir ama günde 3 sefer yemek yiyip çocuklarınızı beslemek zorundasınız. Demek ki tarım ve hayvancılık stratejik sektördür. Bu anlamda iyi bir model belirlenmesi gerekiyor ve maliyet çıkartılarak üstüne makul kar koyacaksınız. Devlet 'şu ürünü şu kadar ekeceksin, maliyet artı karı bu, sen bunun üstünde satıyorsan sat, satamıyorsan tamamını ben alacağım' demeli. Sosyal devlet budur, maliyet, artı makul kar, eşittir taban fiyat izlenilmesiyle piyasada istikrar olacak."

Kılıçdaroğlu, 2006 yılında TBMM'de tarımın teşviki amacıyla her yıl en az milli gelirin yüzde 1'inin çiftçiye destek verilmesi yönünde kanun çıkarıldığını anımsatarak, bu zamana kadar çiftçiye yüzde 1 oranında destek verilmediğini vurguladı.

Bundan dolayı çiftçilerin hükümetten 211 milyar lira alacaklı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Çiftçiye bu destekler ödenmedi, bunu yapacağız. Laf olsun diye değil, yapacağız ve bütçeye koyacağız. Ziraat odaları ve diğer odalara da bunu bütçeye koyduk diyeceğiz." dedi.

Bazı çiftçilerin karşılaştığı icralık tabloya üzüldüklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Çiftçi ve ailesi, kamyonun arkasından haczedilmiş traktörüne bakıyor, bu çok acı bir tablo. Kars'tan sizlere söz veriyorum, çiftçinin ne traktörünü ne de hayvanını haczettirmeyeceğiz, bunun için gerekli düzenlemeleri yapacağız." ifadesini kullandı.

"Teşviklerle tarım ve hayvancılığı canlandıracağız"

Çiftçiye mazotun ÖTV'siz verilmesi gerektiğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, bu tarz teşviklerle tarım ve hayvancılığı canlandıracaklarını aktardı.

Kılıçdaroğlu, Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) yeteri kadar sağlıklı çalışmadığına ve değişmesi gerektiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"TARSİM'in çiftçiden, üreticiden ve besiciden yana olması lazım. Az önce bir köye gittik, baraja su dışında başka kimyasal ve evsel atıklar katıldığından o sudan içen çiftçinin 30-35 hayvanı telef olmuş. Köylüler 'nasıl yapacağız' diye içlerine atmışlar. TARSİM çiftçi ve üretici dostu olursa, çiftçinin yanında durursa ve TARSİM'in yönetiminde çiftçiler söz sahibi olursa o zaman bu sigorta gerçek anlamda çiftçi ve besici sigortası olur, bunu da yapacağız. Tarım ve hayvancılığın daha çok gelişmesi için ayrıca köylerde ziraat mühendisi, teknisyen ve veteriner görevlendirilmesi gerekiyor."

Türkiye'nin güçlü olduğunu ve bu gücünü ekonomik anlamda göstermesi, sadece içeride değil dışarıda da bu ülkenin insanının kazanması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, bunun için iktidar olmaları halinde bütün imkanları seferler edeceklerini söyledi.

"Muhtarlar demokrasinin temel taşıdır"

Kılıçdaroğlu, muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu ifade ederek, bunun için de Muhtarlık Temel Kanunu üzerinde çalıştıklarını, iktidara ne kadar hazır olduklarının bilinmesi için bunu söylediğini belirtti.

Muhtarlığın önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, "105 maddelik Muhtarlık Temel Kanunu taslağı hazırladık. Bunu muhtarların derneklerine gönderdik. 'Bakın, bize bildirin, yeniden gözden geçirelim' dedik. Artık her muhtarın bir bütçesinin olması lazım. Tahsis edilen paranın da istenilen şekilde harcanması demek değil. Kanun koşullarında o paranın harcanması ve belgelenmesi lazım. Çünkü aynı zamanda bir kamu kaynağı kullanıyorsanız o denetlenir." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, iktidarlarının ilk birinci haftasında esnafın, esnaf kefalet odalarından aldıkları kredilerin faizlerini de sileceklerini vurguladı.

Şehitler ve gaziler konusunda çok duyarlı olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Şehitler ve gaziler arasında ayrım yapılmaz. Eğer biz evimizde rahatça başımızı yastığa koyuyorsak, eksi 35-40 derecede o insanlar dağda, taşta, kayalıkta bizim sağlığımız için vatanının geleceği için, bayrağımız için şehit düşüyorlarsa şehitler arasında ayrım yapılmaz. Terörden ötürü hayatını kaybeden şehitlerimiz için kampanyalar açıldı, paralar toplandı, o paralara çöktüler. İlk bir hafta içinde o paraları, şehit ailelerine ve gazilere aynen faiziyle iade edeceğim." sözlerini sarf etti.

"Süleymanşah Türbesi'ni ana toprağına getireceğiz"

İçini yakan bir durumun olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bayrağımızı indirdik ve Süleymanşah Türbesi'ni kaçırdık. İçimde uhdedir. Allah nasip eder, dostlarımızla iktidara gelirsek, göreceksiniz bir hafta içinde o şanlı bayrağımızı, Süleymanşah Türbesi'ni ana toprağına getireceğiz. O bayrak orada dalgalanacak. Mültecileri en geç 2 yıl içinde kendi ülkelerine göndereceğiz. İstanbul'da Suriyelilerle konuştum. Onlar 'bizi nasıl iki yıl içinde göndereceksiniz' diye sordular. Nasıl göndereceğimi anlattım. Onlar da 'valla bu şartlarda kendi toprağımıza gideriz' ifadesini kullandılar. Hiç merak etmeyin, onların altyapısını bu kardeşiniz halletti, ama ırkçılık yapmayacağız. Allah'ın yarattığı insanın başımız üstünde yeri var."

Ev kadınları içinde Aile Destekleri Projesi'ni çıkartacaklarını aktaran Kılıçdaroğlu, "Hiçbir anne bu coğrafyada kendi çocuğunun karnını doyurmadan yatırmayacak. Bunun sözünü veriyorum. Bunu bu coğrafyadan bitireceğiz." dedi.

CHP Kars İl Başkanı Taner Toraman'ın da konuşma yaptığı program, daha sonra soru cevap şeklinde basına kapalı devam etti.

(Bitti)

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Tarım, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kars'ta kanaat önderleriyle buluştu: (2) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İmamoğlu, KYK yurtlarında kalan öğrencilerin, yüksek kotalı internet talebinde topu bakanlığa attı: Bakanlık onay versin halledeyim 14:13 İmamoğlu, KYK yurtlarında kalan öğrencilerin, yüksek kotalı internet talebinde topu bakanlığa attı: Bakanlık onay versin halledeyim Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı 14:10 Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı istifa etti 14:00 Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı istifa etti
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Osman Kavala için sert tepkisi: Ders vermek haddinize mi sizin? 13:14 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Osman Kavala için sert tepkisi: Ders vermek haddinize mi sizin? Taliban, Afganistanlı kadın voleybolcuyu kafasını keserek öldürdü 12:45 Taliban, Afganistanlı kadın voleybolcuyu kafasını keserek öldürdü Diyanet'in 12:02 Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Best Model yarışmacılarına ahlaksız teklifte bulunduğu iddia edilen Erkan Özerman, katıldığı programın sunucularıyla birbirine girdi 11:28 Best Model yarışmacılarına ahlaksız teklifte bulunduğu iddia edilen Erkan Özerman, katıldığı programın sunucularıyla birbirine girdi Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi 11:22 Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi

Son Dakika Haberleri
14:10 Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı
14:10 Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü
14:08 Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi
14:00 Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı istifa etti
13:29 İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı
13:28 Son Dakika! Erdoğan, "Suriye'ye yeni operasyon yapılacak mı?" sorusuna cevap verdi: İşi kendi akışına bırakamayız
13:13 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Osman Kavala için sert tepkisi: Ders vermek haddinize mi sizin?
12:44 Taliban, Afganistanlı kadın voleybolcuyu kafasını keserek öldürdü
12:29 MİT'ten önemli operasyon! Türkiye'den İsrail'e bilgi sızdıran 15 kiralık katil yakalandı
12:26 RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak
2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı         
14:14
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü         
14:10
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı         
13:29
1 milyon 800 bin lirayı sahibine teslim ettiği yalanını söyleyen taksici, gazetecilere saldırdı: İdam cezası alacağımı bilsem de zarar veririm size 1 milyon 800 bin lirayı sahibine teslim ettiği yalanını söyleyen taksici, gazetecilere saldırdı: İdam cezası alacağımı bilsem de zarar veririm size         
13:07
RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak         
12:26
Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı         
11:55
Not bırakıp 5. kattan atlayarak intihar eden Aleyna'nın otopsi raporu çıktı! Kanında alkol, beyin doku harabiyeti ve iç kanama tespit edildi Not bırakıp 5. kattan atlayarak intihar eden Aleyna'nın otopsi raporu çıktı! Kanında alkol, beyin doku harabiyeti ve iç kanama tespit edildi         
11:23
Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın "Okullar kapanmayacak" çıkışı sonrası sosyal medyada istifa sesleri yükseldi         
11:05
Taksicilerin Taksicilerin "1 milyon 800 bin TL'yi sahibine teslim ettik" hikayesi palavra çıktı         
10:38
Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar yükseltildi Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar yükseltildi         
10:13
Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti         
10:09
DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise "Cumhur tek, Millet birlik"         
10:07
Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı         
09:20
Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et         
08:18
İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık         
07:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir avuç ülke" sözleri Rusya'yı kızdırdı: Kabul edilebilir değil         
20:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 14:18:27. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kars'ta kanaat önderleriyle buluştu: (2) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement