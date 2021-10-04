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MESAM, Birgün gazetesinin kapısına siyah çelenk bıraktı - Son Dakika

MESAM, Birgün gazetesinin kapısına siyah çelenk bıraktı

04.10.2021 14:29
MESAM, Birgün gazetesinin kapısına siyah çelenk bıraktı, System.String[]

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül ve beraberindeki grup, Birgün gazetesinin önüne siyah çelenk bıraktı.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül ve beraberindeki grup, Birgün gazetesinin önüne siyah çelenk bıraktı.

Ergül, Birgün gazetesinin önünde yaptığı açıklamada, MESAM 16. Olağan Genel Kurulunda yönetim kurulu başkanlığına seçildiğini hatırlatarak, genel kurul öncesi ve sonrasında Birgün'ün sistematik olarak çeşitli saldırılarda bulunduğunu, yalan haber üretip, kurumunu hedef gösterdiğini savundu.

Gazetenin bu tutumuyla basın ahlakını da ayaklar altına aldığını belirten Ergül, "Sadece Birgün gazetesi değil elbette. Sol Haber, Halk TV, Tele 1, Cem TV de Birgün gazetesinden geri kalmadı. Algı operasyonuna dayalı yalan ve iftira gibi her yol ve yönteme başvurdular. Üstelik bir kez olsun sesimize yer vermediler, tekziplerimizi yayınlamadılar." diye konuştu.

Ergül, 26 kişilik MESAM üst kurulunun şaibesiz, temiz, aydın ve Türkiye Cumhuriyeti değerlerine bağlı kişilerden oluştuğunu dile getirdi.

Birgün ve Halk TV'nin, MESAM Genel Kurulu'nda olduğu gibi Müzik Yorumcuları Birliği (MÜYORBİR) Genel Kurulu'nda da sahneye çıktığını ifade eden Ergül, "Birgün ve Halk TV, divan seçimine geçilmeden önce 'Arif Sağ ve Cahit Berkay MESAM'dan ihraç edildi' başlıklı yalan haberini patlattı. Bunlar gazeteci olsa MESAM'ı arar ve haberin doğruluğunu teyit eder ama yapmadılar. Hadi aramadınız, bari Arif Sağ ve Cahit Berkay'ı arayıp, kendilerine bu yönde ulaşıp bir tebligat olup olmadığını sorsaydınız. Bunu bile yapmadılar çünkü niyetleri kötüydü." dedi.

Söz konusu iki kurumu "gerçek gazetecilik" yapmaya davet eden Ergül, şöyle devam etti:

"Birgün isimli bu gazete üzerinden operasyon gerçekleştirenler, MÜYORBİR genel kuruluna şaibe karıştırmışlardır. Yalan haberden sonra haberi yapanlar çıkıp kamuoyundan özür dilemedi. Yalan haber, kurumumuz MESAM'ın tüzel kişiliğine maddi ve manevi zarar vermiş, itibarına kast etmiştir. Birgün gazetesi, Sol Haber, Halk TV ve diğerlerine sesleniyorum, kurumlardan elinizi çekin. 'Yok ille de çekmeyeceğiz' diyorsanız, o halde buralarda dönen ayak oyunlarını, entrikaları, desiseleri, kumpasları, yolsuzlukları, suiistimalleri yazabilirsiniz. Gerçekten gazetecilik yapıyorsanız, bağımsız haberciler iseniz buyurun gelin kurumumuzun geçmiş arşivleriyle kendi dönemimizin arşivlerini açalım, inceleyin. Gelmezsiniz çünkü siz gerçeğin peşinde değilsiniz. Öyle bir amacınız yok, olsaydı defalarca davet etmemize rağmen gelirdiniz."

"11 bin müzik emekçisinin yuvası olan MESAM'dan elinizi çekin. Bundan sonra her yalan haberinize karşı daha da büyük demokratik protesto hakkımızı kullanacağımızı ve hukuki her türlü girişimde bulunacağımızı bilmenizi isterim." diyen Ergül, "Ben ve yönetim kurulunda yer alan pek çok arkadaşım, 1990'lı yıllarda kaybedilen, katledilen basın emekçileri için bedel ödemiş insanlarız. Lütfen insanların özgür basın inancını yok etmeyin, gazetecilik ilke ve ahlakına uygun davranın. Sizden ricamız budur." şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından grup, Birgün'ün kapısına siyah çelenk ile gazetenin yaptığı iddia edilen "yalan haberlerin" çıktısını bıraktı.

Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MESAM, Birgün gazetesinin kapısına siyah çelenk bıraktı - Son Dakika


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