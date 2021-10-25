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Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen'den Muğla Valisi Tavlı'ya ziyaret - Son Dakika

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen'den Muğla Valisi Tavlı'ya ziyaret

25.10.2021 18:29
Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen'den Muğla Valisi Tavlı'ya ziyaret

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen'i kabul etti.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen'i kabul etti.

Tavlı, makamında ağırladığı Hassen'e, Muğla'nın turizm, tarım ve mermercilik sektörü hakkında bilgi verdi.

Ziyarette ihracat ve iş birliği konuları da ele alındı. Tavlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ticari ilişkiler ve turizm konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Büyükelçi Hassen de Muğla'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti aktararak, kentin tarihi ve doğasıyla çok güzel olduğunu, birlikte güzel işlerin yapılacağına inandığını kaydetti.

Ziyarette, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk ve Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan da hazır bulundu.

Orhan Tavlı, Sri Lanka, Ankara, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen'den Muğla Valisi Tavlı'ya ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen'den Muğla Valisi Tavlı'ya ziyaret - Son Dakika
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