Hakan Ural, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesini anlattı - Son Dakika
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Hakan Ural, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesini anlattı

29.04.2022 14:35

Hakan Ural, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesini anlattı Kadir Gecesi'nde MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya gelen Hakan Ural, canlı yayında görüşmenin detaylarını anlattı.

Hakan Ural, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesini anlattı

İSTANBUL - Kadir Gecesi'nde MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya gelen Hakan Ural, canlı yayında görüşmenin detaylarını anlattı.

Hakan Ural, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Nur Tuğba Namlı ile yaptığı 'Neler Oluyor hayatta' programında MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesini anlattı.

"Ülkenin bekası için nelerle boğuştuğunun farkındayız"

"Neler Oluyor Hayatta" programının sunucusu Hakan Ural, Kadir Gecesi'nde MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştüğünü söyledi. "Verdiği mücadelenin farkındayız" diyen Ural, "Ülkenin bekası için nelerle boğuşup uğraşıyor. Hayatını devlete ve millete atfettiklerini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hakan Ural'ı her fırsatta izliyorum"

"Sayın Bahçeli fırsat buldukça sabahları programı izlediğini söyledi" diyen Ural, "Programa iltifat etti. Şeref duydum. Allah ömrünü bu ülkeye adayan büyüklerimize uzun ömürler versin" diye konuştu.

Hakan Ural, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesini anlattı
Hakan Ural, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesini anlattı
Hakan Ural, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesini anlattı
Hakan Ural, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesini anlattı

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Hakan Ural, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesinin detaylarını anlattı Hakan Ural, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesinin detaylarını anlattı MHP Genel Başkanı Bahçeli, gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (2) MHP Genel Başkanı Bahçeli, gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (2) Edremit'te MHP'nin dağıttığı pideler kapışıldı Edremit'te MHP'nin dağıttığı pideler kapışıldı

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Kadir Gecesi, Hakan Ural, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Hakan Ural, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesini anlattı - Son Dakika


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